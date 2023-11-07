防仇恨犯罪 社區教自衛技能

法拉盛紐約武當國術學院舉辦自我防衛工作坊。(記者劉梓祁／攝影)

在疫期及疫後地區治安持續惡化和仇恨犯罪不斷發生的大背景下，為幫助居民了解自我防衛的相關知識及技能，紐約亞裔 律師協會下檢察官委員會日前在皇后區法拉盛 紐約武當國術學院(NY WuTang Chinese Martial Arts Institute)舉辦自我防衛工作坊，旨在提升大眾在面對潛在威脅時的應對能力，並強化其對相關法律的認識。

主辦方介紹說，在個人層面上，人們應當學會警覺潛在的威脅並採取預防措施，包括與家人、朋友和鄰居建立聯繫、相互支持，尤其是在目擊或經歷仇恨事件時；同時，學會基本自衛技能，以及知曉如何快速報警和尋求幫助，亦是關鍵措施。據悉，基本自衛技能涵蓋了提高情境意識、掌握逃避策略、學習有效的身體防禦動作，以及在壓力下保持冷靜和果斷的心理狀態等。

另外，主講人亦介紹了紐約刑法第35條關於正當防衛的法律，例如在何種情況下個人在面對危險時可以合法地使用額外力量來保護自身、他人或財產。該法律規定了特定情況下使用武力的正當性，包括但不限於自衛、防衛他人、防止犯罪、以及在特定情況下警察使用武力等。