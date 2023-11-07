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紐約客談／要出來投票 更要明智投票

紐約客談

今年的普選大幕已經拉開，對於手握投票權的華人們，除了要積極響應「出來投票」的號召外，更要投得明白。

幾十年來，美國華人透過投票所表達的聲音經歷了幾次變調，從最初盲目的「見華人就選」，到近年來「看黨派選人」的趨勢，是一個進步。而若要再進一步，就需要進一步淡化任何族裔和黨派的「身分符號」，仔細研究候選人們每一項與自身利益相關的政策。正好，今年主要只選市議員，這個職位與州和聯邦級別的官員選舉相比，意識形態和黨派色彩相對較弱，正是進行這樣一種民主訓練的好機會。

現實政治很複雜，並非拍腦門就能決定，有時更無法實現多贏。比如在交通議題中，「車輛通暢、行人安全、單車有路」就是一個「不可能三角」，現實資源永遠不可能讓三者同時實現，這就意味著，代表不同利益方的候選人當選後，必然會推出損害另一方或兩方利益的政策。

如此一來，投票者就必須清晰明瞭地知道自己的利益所在並謹慎選擇投票對象。同理，華人普遍關注的特許學校系統與公立學校也面臨著很難調和的資源之爭，希望推著孩子魚躍龍門與希望讓孩子快樂成長的家長，也需要想清楚自己到底需要哪一方，不要人云亦云、最後自己什麼好處也沒撈到。

此外，民意代表所推動的事物有時與政府本身的利益也會存在衝突，鬥爭會有贏有輸。比如華埠近來對於監獄建設和堵車費的抗爭，已經無望取勝。成熟的政客，則要學會在面臨此類困境時，及時拿出可行的B方案來，以避免滿盤皆輸。如何選擇成熟政客，同樣也是成熟選民所要考慮的問題。

投票 華人 堵車費

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