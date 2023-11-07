州議會提案 擴大仇恨犯罪定義

曼哈頓地方檢察官白艾榮召開記者會，介紹州參議會旨在更有效打擊仇恨犯罪的新提案。(記者許君達／攝影)

曼哈頓 地區檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)、州參議員霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)6日宣布在州參議會提案，更新現行州法中對於仇恨犯罪 的定義範疇和處罰標準，將符合仇恨犯罪的罪行從66項增加到97項。州眾議員李榮恩(Grace Lee)、市議會多數黨領袖鮑沃斯(Keith Powers)、曼哈頓區長李文(Mark Levine)等出席記者會。

霍伊曼在提案中指出，現行的關於仇恨犯罪的法律已經不能完全適應現實，很多在犯案動機上帶有明顯仇恨或歧視情緒的犯罪行為，比如帶有明顯針對性的團伙襲擊、塗鴉破壞甚至性暴力等，都因不符合現行的仇恨犯罪定義條件，而只能按照普通刑事案件去起訴，這對於打擊愈演愈烈的仇恨犯罪行為沒有幫助，因此現行的法律需要進行升級和修正。

根據提案，基於種族、膚色、國籍、性別認同、宗教信仰等差異而對他人進行蓄意騷擾、挑釁、威脅或驚嚇，未來都將被控屬於仇恨犯罪的「偏見騷擾罪」，包括損壞宗教場所建築、在建築上塗畫納粹符號或絞索圖案、或在公眾視野中焚燒十字架等具體行為，都屬於偏見騷擾罪的範疇。

此外，在屬於傳統群毆、謀殺、性暴力、人口販運、偽證、違法持有武器等罪名的行為中，新法也將授權檢察官根據犯罪動機控以仇恨犯罪。不過，目前該議案剛剛提出，要通過立法程序並獲州長簽署，或還需較長時間。

白艾榮介紹，最近一年內，警方接到的仇恨犯罪案件數量暴增，其中曼哈頓的數字從2022年10月的21起增加到今年10月的41起，而全市範圍內的增長幅度則超過了兩倍。他說，仇恨造成的撕裂毀掉了不同社會群體之間的相互信任，而這種信任對維繫我們這個多元繁榮的民主社會至關重要。他還提到了最近隨著以哈戰爭而衍生的反猶及仇穆情緒，表示，決不允許任何對於猶太人和穆斯林群體的仇恨攻擊。

李榮恩透露，她將在明年推出相關提案的眾議會版本。此外，未來還會有更多相關提案提出，包括責成社群平台負起管控仇恨言論的責任、加強社會教育以減少因對其他族群缺乏了解而產生的仇恨等。

部分亞裔社區代表到場支持新議案，包括紐約中華公所主席曾偉康、松柏之家社區服務中心負責人李宗保、亞美聯盟行政總監姚久安(Jo-Ann Yoo)等。