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布朗士遠程醫療中心 服務非傳統華人社區

記者許君達／紐約報導
Emerest Connect遠程醫療服務中心開幕剪綵。(記者許君達／攝影)
Emerest Connect遠程醫療服務中心開幕剪綵。(記者許君達／攝影)

由家庭護理機構Emerest Connect運營的醫療服務中心日前在布朗士東部的長木(Longwood)開幕。該中心配有設施齊全的多媒體設施，可為客戶提供多種遠程醫療服務，兩家健保服務機構也同時進駐該中心。

根據紐約州衛生廳(New York State Department of Health)的數據，超過80%的紐約居民在過去兩年中享受過遠程醫療服務，而預計到2035年，全州將有93萬2000戶居民會居家養老。

Emerest Connect執行長克萊恩(Josh Klein)表示，基於新科技手段的遠程醫療服務對老年人整體健康意義重大，具有很強的發展潛力。對於低收入或地理位置較為偏遠的社區，遠程醫療保健服務對於生活品質的提升和打破階層間健康狀況差異有著重要作用。布朗士中心共有四層，分別由Emerest Connect的24小時多媒體遠程服務中心、康怡健保(Royal Care)和U@的護理員沙龍負責運營。

在開幕當日，中心特邀了多位紐約州民代和官員參與，以促進立法機構在編列新預算時更多考慮到居家養老及遠程醫療護理等方面的需求。州眾議員寶林(Amy Paulin)、傑克森(Chantel Jackson)、塔皮亞(Yudelka Tapia)、布爾戈斯(Kenny Burgos)、州參議院法規委員會主席貝利(Jamaal Bailey)以及布朗士區長吉布森(Vanessa Gibson)和州長霍楚(Kathy Hochul)的社區代表受邀參與了開幕式和會議。

同時進駐中心的康怡健保派出了多名華人員工，旨在拓展紐約市非傳統華人社區的服務範圍。亞裔項目主任張Karen介紹，布朗士近年來吸引了一些華人前來居住，主要華人區位於距離白石大橋(Whitestone Bridge)交通較為近便的布朗士動物園附近，而中心的地理位置在東布朗士的核心地帶，交通便利，有需求的華人家庭以及華人護理員都可以前來，享受設施齊全的培訓空間、休閒沙龍以及擁有美甲和理髮服務的休息區。

布朗士 華人 健保

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