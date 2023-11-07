王嘉廉社區醫療中心 免費打流感、新冠疫苗

王嘉廉社區醫療中心，日前在法拉盛舉行免費打流感疫苗和最新的新冠病毒疫苗活動。(記者邢易霖／攝影)

王嘉廉社區醫療中心日前在法拉盛 舉行免費打流感疫苗 和最新的新冠病毒疫苗活動，優先為18歲以上和沒有醫療保險 的民眾接種，預防疾病的同時為民眾提供醫療保障。社區診所從11月起，每個月將挑選兩天，為法拉盛和曼哈頓社區為民眾接種疫苗，服務社區。

王嘉廉社區醫療中心工作人員表示，今年除了提供流感疫苗外，他們引入了最新的莫德納新冠疫苗。隨著天氣逐漸轉冷，呼吸道疾病的發病率可能會增加，因此診所致力於預防病毒間的交叉感染。這次活動旨在為社區民眾提供一個便利的渠道，特別是優先為沒有醫療保險或保額不足的民眾提供服務。並且鼓勵大家抓住這個機會接種疫苗，呼籲他們將這項福利訊息傳達給身邊的朋友。

此外，除了法拉盛社區，從11月起，王嘉廉社區醫療中心曼哈頓社區診所將提供更多資源服務，其位於中央街(Centre St)168號的社區資源中心，將免費給民眾普及健康教育知識，還有專業的健康教育人士提供諮詢，周一至周五9時30分至4時30分，全天對外開放。每周三不僅會有護士給民眾接種疫苗，還將提供免費的健康篩查，例如，量血壓、血糖、膽固醇，提供健康方面的資訊。