王嘉廉社區醫療中心 免費打流感、新冠疫苗
王嘉廉社區醫療中心日前在法拉盛舉行免費打流感疫苗和最新的新冠病毒疫苗活動，優先為18歲以上和沒有醫療保險的民眾接種，預防疾病的同時為民眾提供醫療保障。社區診所從11月起，每個月將挑選兩天，為法拉盛和曼哈頓社區為民眾接種疫苗，服務社區。
王嘉廉社區醫療中心工作人員表示，今年除了提供流感疫苗外，他們引入了最新的莫德納新冠疫苗。隨著天氣逐漸轉冷，呼吸道疾病的發病率可能會增加，因此診所致力於預防病毒間的交叉感染。這次活動旨在為社區民眾提供一個便利的渠道，特別是優先為沒有醫療保險或保額不足的民眾提供服務。並且鼓勵大家抓住這個機會接種疫苗，呼籲他們將這項福利訊息傳達給身邊的朋友。
此外，除了法拉盛社區，從11月起，王嘉廉社區醫療中心曼哈頓社區診所將提供更多資源服務，其位於中央街(Centre St)168號的社區資源中心，將免費給民眾普及健康教育知識，還有專業的健康教育人士提供諮詢，周一至周五9時30分至4時30分，全天對外開放。每周三不僅會有護士給民眾接種疫苗，還將提供免費的健康篩查，例如，量血壓、血糖、膽固醇，提供健康方面的資訊。
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