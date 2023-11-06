我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森挨批暗地角逐大位 沒膽子明說

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

提前投票最後一天 華社未見大批人潮

記者顏潔恩、許君達、高雲兒／紐約報導
投票站工作人員表示，截至當日下午4時左右，總投票數達到751票，估計在5時關閉投票站時，將突破800票。(記者高雲兒／攝影)
投票站工作人員表示，截至當日下午4時左右，總投票數達到751票，估計在5時關閉投票站時，將突破800票。(記者高雲兒／攝影)

5日為紐約市議會普選提前投票(Early Voting)最後一天，布碌崙(布魯克林)、曼哈頓、皇后區華社，並未見大批人潮，華埠的主要投票站在整個提前投票期間共533人到場投票，法拉盛的主要投票站則預計達到800人。

大多華人選民會選擇前往的布碌崙(布魯克林)日落公園永援聖母聖殿(Our Lady of Perpetual Help)，在5日仍未見大批人潮，工作人員表示，當日截止中午時分，只有十幾名選民投票、並不踴躍，場內一直都是較為空蕩的狀態。

74歲的華裔老翁張先生是少數當日投票的選民，他說，儘管成為公民已有20多年，但過去忙於生計，確實是到了退休之後才更關注政治，想要改善華人在美國的處境。

張先生認為，還是華人議員更能為亞裔社區發聲，作為民主黨人，自然更傾向投票給莊文怡；他抱怨道，自幾年前申請的老人房屋一直沒有著落，而房東又歧視長者，自己在一年內被迫搬了三次家，希望莊文怡上任後能就這些議題積極發聲。

曼哈頓華埠所在的第一選區，兩名候選人前往距離華埠最近的投票站積極拉票，而提前投票的參與情況則與往年相差不多。

民主黨籍的馬泰(Christopher Marte)及共和黨丘海倫，5日均出現在曼哈頓下東城麥地臣社區中心(Hamilton-Madison House)投票站外各自拉票，不過從團隊人數上看，馬泰明顯占優勢。

投票站工作人員透露，截至5日下午2時，當日參與投票人數為70人，而整個提前投票期間，該站共有533人參與了投票。她表示，這個數字與往年的同類選舉相比，屬於「平均水平」。而由於今年的普選規模較小，紐約市除少數法官、地區檢察官席位外，僅有市議員參與角逐，因此正常情況下，參與情況比「大選年」冷淡是正常現象。

工作人員查看的數據沒有顯示參與投票者的華人占比，但根據實地觀察，在5日中午至下午時間段，到場投票者過半為華人年長者。

在法拉盛41路133-01號的提前投票站則十分熱鬧，更有不少華人面孔，東北同鄉會會長李香梅說，自己今年鼓勵所有公民會員前來投票。

投票站工作人員表示，截至當日下午4時左右，總投票數達到751票，估計在當日關閉投票站時，將突破800票；該工作人員還說，4日和5日兩日的投票總數尤其多，「而且華人和亞裔很積極」；她也表示，甚至有些太過積極，比如一些華裔來投票時，因為沒有提前登記註冊，無法投票，於是對工作人員大發牢騷，「這是不可以的，一切都要按規矩辦事」。

5日提前投票結束，華埠麥地臣社區中心投票站相對冷清，但投票參與度與往年相比並未有...
5日提前投票結束，華埠麥地臣社區中心投票站相對冷清，但投票參與度與往年相比並未有太多變化。(記者許君達 / 攝影)

投票 華人 華埠

上一則

江伊敏競選皇后區法官 獲多個工會背書

下一則

未住選區內？周國東回應早已更改

延伸閱讀

紐約市警總局長卡班履新後 首次視察法拉盛 了解無證攤販情況

紐約市警總局長卡班履新後 首次視察法拉盛 了解無證攤販情況
紐約客談／漏洞多問題廣 法拉盛路還長

紐約客談／漏洞多問題廣 法拉盛路還長
法拉盛地鐵站老鼠有幾隻？紐約交通APP 可查站內鼠患

法拉盛地鐵站老鼠有幾隻？紐約交通APP 可查站內鼠患
華裔副警司坐鎮 紐約法拉盛再罰無證攤販

華裔副警司坐鎮 紐約法拉盛再罰無證攤販

熱門新聞

(取自X平台)

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

2023-10-31 17:21
長島納蘇郡曼哈塞一名六歲男孩因為將萬聖節糖果放錯地方，被一華裔男子拔槍相向，該男子已被逮捕控罪。(納蘇郡警方提供)

紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭

2023-10-30 07:50
紐約市政府在蘭德爾島搭蓋大型帳篷，可收容2000名無證移民，但也顯現紐約市已經很難再找到足以收容無證客的適合地點和住所。(記者許振輝／攝影)

慷慨奉上白吃午餐 無證客湧紐約…市長央求：別再來了

2023-10-31 02:30
紐約兩戶人家因住房的噪音問題起爭執，嫌犯帕斯掏出手槍將鄰居槍殺身亡。(截自X平台影片)

噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃

2023-11-01 19:43
新聞網站Semafor獨家報導，指拜登總統上周在一個白宮私人會議上，對紐約時報17日加薩醫院爆炸事件的新聞報導表達了憤怒。（路透資料照）

Semafor獨家：拜登對「紐約時報」加薩醫院報導感到憤怒

2023-10-30 17:46
身分不明的華女數天前開始投靠8大道一家按摩店。(龔先生提供)

紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回

2023-11-04 14:19

超人氣

更多 >
2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄

2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄
與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」
撞傷史丹福大學穆斯林學生後逃逸 駕駛罵「你們這些混蛋」

撞傷史丹福大學穆斯林學生後逃逸 駕駛罵「你們這些混蛋」
31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春

31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春
唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光

唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光