提前投票最後一天 華社未見大批人潮

投票站工作人員表示，截至當日下午4時左右，總投票數達到751票，估計在5時關閉投票站時，將突破800票。(記者高雲兒／攝影)

5日為紐約市議會普選提前投票 (Early Voting)最後一天，布碌崙(布魯克林)、曼哈頓、皇后區華社，並未見大批人潮，華埠 的主要投票站在整個提前投票期間共533人到場投票，法拉盛的主要投票站則預計達到800人。

大多華人 選民會選擇前往的布碌崙(布魯克林)日落公園永援聖母聖殿(Our Lady of Perpetual Help)，在5日仍未見大批人潮，工作人員表示，當日截止中午時分，只有十幾名選民投票、並不踴躍，場內一直都是較為空蕩的狀態。

74歲的華裔老翁張先生是少數當日投票的選民，他說，儘管成為公民已有20多年，但過去忙於生計，確實是到了退休之後才更關注政治，想要改善華人在美國的處境。

張先生認為，還是華人議員更能為亞裔社區發聲，作為民主黨人，自然更傾向投票給莊文怡；他抱怨道，自幾年前申請的老人房屋一直沒有著落，而房東又歧視長者，自己在一年內被迫搬了三次家，希望莊文怡上任後能就這些議題積極發聲。

曼哈頓華埠所在的第一選區，兩名候選人前往距離華埠最近的投票站積極拉票，而提前投票的參與情況則與往年相差不多。

民主黨籍的馬泰(Christopher Marte)及共和黨丘海倫，5日均出現在曼哈頓下東城麥地臣社區中心(Hamilton-Madison House)投票站外各自拉票，不過從團隊人數上看，馬泰明顯占優勢。

投票站工作人員透露，截至5日下午2時，當日參與投票人數為70人，而整個提前投票期間，該站共有533人參與了投票。她表示，這個數字與往年的同類選舉相比，屬於「平均水平」。而由於今年的普選規模較小，紐約市除少數法官、地區檢察官席位外，僅有市議員參與角逐，因此正常情況下，參與情況比「大選年」冷淡是正常現象。

工作人員查看的數據沒有顯示參與投票者的華人占比，但根據實地觀察，在5日中午至下午時間段，到場投票者過半為華人年長者。

在法拉盛41路133-01號的提前投票站則十分熱鬧，更有不少華人面孔，東北同鄉會會長李香梅說，自己今年鼓勵所有公民會員前來投票。

投票站工作人員表示，截至當日下午4時左右，總投票數達到751票，估計在當日關閉投票站時，將突破800票；該工作人員還說，4日和5日兩日的投票總數尤其多，「而且華人和亞裔很積極」；她也表示，甚至有些太過積極，比如一些華裔來投票時，因為沒有提前登記註冊，無法投票，於是對工作人員大發牢騷，「這是不可以的，一切都要按規矩辦事」。