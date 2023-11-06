黃敏儀獲眾官員站台 數百華裔相挺

5日是提前投票的最後一天，諸多民選官員、社區人士以及數百名華裔群眾齊聚法拉盛，支持第20選區市議員黃敏儀繼續連任，並鼓勵未在提前投票階段投票的選民7日(周日)積極投票。(記者高雲兒／攝影)

5日是提前投票 的最後一天，諸多民選官員、社區人士以及數百名華裔群眾齊聚法拉盛 ，支持第20選區市議員黃敏儀繼續連任，並鼓勵沒有在提前投票階段投票的選民要在7日(周二)積極投票。

5日中午的法拉盛圖書館，數百名選民舉著投票給黃敏儀的海報，幾乎將圖書館門口的台階完全占據；除此以外，許多民選官員亮相，支持黃敏儀，皇后區 地區檢察官凱茲(Melinda Katz)首先讚揚黃敏儀在過去兩年交出了非常漂亮的成績單。

國會眾議員孟昭文(Grace Meng)稱黃敏儀幫助法拉盛的居民公平地獲得政府服務，「黃敏儀上任還不到兩年，但她確實改變了我們的法拉盛社區，她為我們的公園和學校投入數百萬元，以提供更好的生活質量」。

孟昭文說，法拉盛和皇后區經常被低估和忽視，「我很高興黃敏儀從第一天起，一直在確保市府做出決定時不會忽視法拉盛，而且她一直在為法拉盛獲得語言支持而奮鬥。」

聯邦參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)也現身表示，亞裔社區是紐約的未來，「亞裔是努力工作的人，是為他們的孩子創造更好生活的人，也是明白我們需要好學校的人，我們需要安全的街道和好的住房」。

他稱，每當一個社區開始崛起時，選民會選出當地領導人來領導他們，這也有助於社區的發展；他也樂於見到更多亞裔被任命為高級職位，因此十分支持在過去兩年努力工作的黃敏儀。

黃敏儀表達了對支持者的感激之情，並重申了她的承諾，將繼續為華裔社區和所有選區內的市民提供服務，同時呼籲大家在7日積極投票。