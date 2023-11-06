我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森挨批暗地角逐大位 沒膽子明說

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

黃敏儀獲眾官員站台 數百華裔相挺

記者高雲兒／紐約報導
5日是提前投票的最後一天，諸多民選官員、社區人士以及數百名華裔群眾齊聚法拉盛，支持第20選區市議員黃敏儀繼續連任，並鼓勵未在提前投票階段投票的選民7日(周日)積極投票。(記者高雲兒／攝影)
5日是提前投票的最後一天，諸多民選官員、社區人士以及數百名華裔群眾齊聚法拉盛，支持第20選區市議員黃敏儀繼續連任，並鼓勵未在提前投票階段投票的選民7日(周日)積極投票。(記者高雲兒／攝影)

5日是提前投票的最後一天，諸多民選官員、社區人士以及數百名華裔群眾齊聚法拉盛，支持第20選區市議員黃敏儀繼續連任，並鼓勵沒有在提前投票階段投票的選民要在7日(周二)積極投票。

5日中午的法拉盛圖書館，數百名選民舉著投票給黃敏儀的海報，幾乎將圖書館門口的台階完全占據；除此以外，許多民選官員亮相，支持黃敏儀，皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)首先讚揚黃敏儀在過去兩年交出了非常漂亮的成績單。

國會眾議員孟昭文(Grace Meng)稱黃敏儀幫助法拉盛的居民公平地獲得政府服務，「黃敏儀上任還不到兩年，但她確實改變了我們的法拉盛社區，她為我們的公園和學校投入數百萬元，以提供更好的生活質量」。

孟昭文說，法拉盛和皇后區經常被低估和忽視，「我很高興黃敏儀從第一天起，一直在確保市府做出決定時不會忽視法拉盛，而且她一直在為法拉盛獲得語言支持而奮鬥。」

聯邦參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)也現身表示，亞裔社區是紐約的未來，「亞裔是努力工作的人，是為他們的孩子創造更好生活的人，也是明白我們需要好學校的人，我們需要安全的街道和好的住房」。

他稱，每當一個社區開始崛起時，選民會選出當地領導人來領導他們，這也有助於社區的發展；他也樂於見到更多亞裔被任命為高級職位，因此十分支持在過去兩年努力工作的黃敏儀。

黃敏儀表達了對支持者的感激之情，並重申了她的承諾，將繼續為華裔社區和所有選區內的市民提供服務，同時呼籲大家在7日積極投票。

皇后區州眾議員布朗斯丁(Edward C.Braunstein)、競選皇后區第六行政區民事法官的華裔江伊敏(Evelyn Gong)等也現身支持。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)首先讚揚黃敏儀在過去兩年交出了非...
皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)首先讚揚黃敏儀在過去兩年交出了非常漂亮的成績單。(記者高雲兒／攝影)
5日中午的法拉盛圖書館，數百名選民舉著投票給黃敏儀的海報，幾乎將圖書館門口的台階...
5日中午的法拉盛圖書館，數百名選民舉著投票給黃敏儀的海報，幾乎將圖書館門口的台階完全占據。(記者高雲兒／攝影)
5日是提前投票的最後一天，諸多民選官員、社區人士以及數百名華裔群眾齊聚法拉盛，支...
5日是提前投票的最後一天，諸多民選官員、社區人士以及數百名華裔群眾齊聚法拉盛，支持第20選區市議員黃敏儀繼續連任，並鼓勵沒有在提前投票階段投票的選民要在7日(周二)積極投票。(記者高雲兒／攝影)
黃敏儀表達對支持者的感激之情，重申她的承諾，將繼續為華裔社區和所有選區內的市民提...
黃敏儀表達對支持者的感激之情，重申她的承諾，將繼續為華裔社區和所有選區內的市民提供服務，同時呼籲大家在7日積極投票。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛 投票 皇后區

上一則

未住選區內？周國東回應早已更改

下一則

反猶情緒激升 亞裔團體發聲譴責

延伸閱讀

黃敏儀街頭拉票 孟昭文到場支持

黃敏儀街頭拉票 孟昭文到場支持
紐約市警總局長卡班履新後 首次視察法拉盛 了解無證攤販情況

紐約市警總局長卡班履新後 首次視察法拉盛 了解無證攤販情況
紐約客談／漏洞多問題廣 法拉盛路還長

紐約客談／漏洞多問題廣 法拉盛路還長
法拉盛地鐵站老鼠有幾隻？紐約交通APP 可查站內鼠患

法拉盛地鐵站老鼠有幾隻？紐約交通APP 可查站內鼠患

熱門新聞

(取自X平台)

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

2023-10-31 17:21
長島納蘇郡曼哈塞一名六歲男孩因為將萬聖節糖果放錯地方，被一華裔男子拔槍相向，該男子已被逮捕控罪。(納蘇郡警方提供)

紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭

2023-10-30 07:50
紐約市政府在蘭德爾島搭蓋大型帳篷，可收容2000名無證移民，但也顯現紐約市已經很難再找到足以收容無證客的適合地點和住所。(記者許振輝／攝影)

慷慨奉上白吃午餐 無證客湧紐約…市長央求：別再來了

2023-10-31 02:30
紐約兩戶人家因住房的噪音問題起爭執，嫌犯帕斯掏出手槍將鄰居槍殺身亡。(截自X平台影片)

噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃

2023-11-01 19:43
新聞網站Semafor獨家報導，指拜登總統上周在一個白宮私人會議上，對紐約時報17日加薩醫院爆炸事件的新聞報導表達了憤怒。（路透資料照）

Semafor獨家：拜登對「紐約時報」加薩醫院報導感到憤怒

2023-10-30 17:46
身分不明的華女數天前開始投靠8大道一家按摩店。(龔先生提供)

紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回

2023-11-04 14:19

超人氣

更多 >
2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄

2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄
與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」
撞傷史丹福大學穆斯林學生後逃逸 駕駛罵「你們這些混蛋」

撞傷史丹福大學穆斯林學生後逃逸 駕駛罵「你們這些混蛋」
31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春

31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春
唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光

唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光