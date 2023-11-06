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江伊敏競選皇后區法官 獲多個工會背書

記者顏潔恩／紐約報導
江伊敏宣布獲得多個紐約市警局工會的支持。(江伊敏團隊提供)
江伊敏宣布獲得多個紐約市警局工會的支持。(江伊敏團隊提供)

競選皇后區第六行政區(the 6th Municipal District)民事法官的華裔江伊敏(Evelyn Gong)，宣布獲得多個紐約市執法相關工會的支持，指出她是合格且有經驗的人選，將確保司法系統的公正。

江伊敏參選的皇后區第六行政區民事法官，包括法拉盛、大學點、灣台(Bay Terrace)、新鮮草原、秋園丘(Kew Gardens Hills)等地，有超過三分之一的人口是亞裔。

她宣布，獲得市探員工會(Detectives Endowment Association)、警官工會(Captains Endowment Association)、巡官工會(Lieutenant Benevolent Association)、警佐工會(Sergeants Benevolent Association)、以及國際電力工人兄弟會(IBEW)的背書；其中國際電力工人兄弟會的執行董事會是以全票決定給予江伊敏支持。

「紐約對一個擁有資格和經驗法官的需求日益增加，我們相信江伊敏能夠確保正義將在社區中推崇」，市探員工會在聲明中寫道。

現年45歲的江伊敏來自法拉盛移民工薪家庭，自小便想關注社會公平，積累至今有15年律師經驗、以及逾十年在私營企業服務的經歷；她希望為所有皇后區居民創造一個更公正的司法系統，若當選的話將創造歷史，成為該選區第一位當選法官的華裔女性。

皇后區 兄弟會 法拉盛

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