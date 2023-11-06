Revel 11/18撤出紐約 攻電動出租車、充電站

Revel將運營重點放在新建充電站上。(Revel資料圖片)

總部設於布碌崙 (布魯克林)的共享電動摩托車Revel近日宣布，將於18日起撤出紐約，電動摩托車服務告一段落；接下來將把運營重點放在電動出租車 和電動汽車充電站上。

據該公司首席執行官兼聯合創始人雷格(Frank Reig)上周對內發布的一則電子郵件指出，已經來到了在紐約和舊金山 提供共享電動摩托車的最後一個季節，將於18日之後永久停止；據悉，Revel去年底已結束在華府的相關服務，而此次的舉措，將造成另67名員工被裁。

Revel最早於2018年在布碌崙的布希維克(Bushwick)的一家店面首推服務，當時只有68輛摩托車，但輕便共享電動摩托車服務的潮流，迅速便發展成民眾喜愛的代步工具，更在美國多個主要城市推出；與共享單車(Citi Bikes)不同的是，Revel摩托車無須停靠站，且可更快抵達目的地，該公司還為每輛摩托車準備了頭盔，要求在騎乘前戴上頭盔自拍作證。

Revel在成長期時，曾在全市五大區擁有3000輛摩托車，其他例如舊金山、洛杉磯、華府等城市也有數量差不多的摩托車；然而，自2022年起共享摩托車的需求大幅下降，迫使Revel退出某些市場，公司發言人Bobby Familiar表示，當騎行人數降到一個低點後，我們意識到摩托車共享服務再也無法持續營運了。

再後來，因發生了幾宗騎手捲入車禍死亡的意外，導致摩托車面臨交通安全問題，促使Revel開始尋求擴張和轉型的機會，將營運重點放在出租車和電動汽車充電站上；該公司目前有500輛電動出租車營運，車身漆成該公司標誌性的淺藍色。

今年4月，Revel已在威廉斯堡(Williamsburg)南區開設了第二個全新的電動汽車充電站，當時市長亞當斯(Eric Adams)、市出租車暨禮車管理局(Taxi and Limousine Commission，簡稱TLC)局長都勇(David Do)均出席了開幕儀式；並計畫在布朗士、曼哈頓下城開設更多充電站。