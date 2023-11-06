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華裔美國退伍軍人會 華埠遊行

記者許君達／紐約報導
退伍軍人會向忠烈祠敬獻花圈以表紀念。(記者許君達／攝影)
退伍軍人會向忠烈祠敬獻花圈以表紀念。(記者許君達／攝影)

華裔美國退伍軍人會5日在曼哈頓華埠的勿街(Mott St.)舉辦退伍軍人節遊行，向在歷次戰爭中為國捐軀的華裔軍人致敬。除退伍軍人和他們的親屬團隊外，今年的遊行還邀請了來自西點軍校、美國海軍學院、空軍學院以及海岸警衛隊學院的華裔軍校生團隊。

駐紐約台北經濟文化辦事處副主任張麗賢、紐約中華公所主席曾偉康、台山寧陽會所主席伍健平、美東聯成公所主席梁漢本在退伍軍人會主席鄧燦業的陪同下共同參與了遊行，市議員馬泰(Christopher Marte)到場參與紀念活動，州眾議員李榮恩也派代表出席了活動。

遊行從中華公所門前開始，沿勿街向南，至位於劉錦廣場(Kimlaw Square)上的華裔軍人忠烈坊結束。當日，忠烈坊周圍布置了大量花籃，花籃由華埠商業改進區(Chinatown BID)贈送。遊行結束後，退伍軍人會在忠烈坊前舉行了簡單但隆重的儀式，包括禱告、唱國歌、敬獻花圈等。

退伍軍人會前任主席伍元天表示，自由不是免費的，需要一代代的軍人去守護。主席鄧燦業表示，很高興看到代表亞裔的、未來的軍中棟樑前來參與活動。他回顧了自己的父輩在美國從軍報國，參與二戰以及一系列戰爭、保衛民主與自由的歷史，並寄語軍校生，不要忘記父輩祖輩們的貢獻，也希望他們未來能多回到這個社區來，幫助它壯大。

張麗賢表示，隨時聽候國家召喚的軍人是值得尊敬的，尤其是在當今烏俄、以哈戰端全起的當下，這些冒著生命危險保衛我們所珍視的民主和自由的人更是令人感恩和尊敬。

曾偉康表示，華裔老兵是華埠這個社區的基石，無論是面對疫情的衝擊還是亞裔仇恨的浪潮，他們都緊密站在社區的身邊。馬泰則表示，老兵們普遍承受著比一般人更強的心理創傷和經濟壓力，這個城市、這個國家都應該做得更多，去幫他們解決精神健康、無家可歸甚至食不果腹的問題。

華裔美國退伍軍人會在曼哈頓華埠舉行遊行，紀念退伍軍人節。(記者許君達／攝影)
華裔美國退伍軍人會在曼哈頓華埠舉行遊行，紀念退伍軍人節。(記者許君達／攝影)
華裔軍校生方隊參加遊行。(記者許君達／攝影)
華裔軍校生方隊參加遊行。(記者許君達／攝影)
遊行隊伍走出勿街，進入劉錦廣場。(記者許君達／攝影)
遊行隊伍走出勿街，進入劉錦廣場。(記者許君達／攝影)
遊行後，在華裔軍人忠烈祠前舉行紀念儀式，鄧燦業(右一)、張麗賢(左三)、曾偉康(...
遊行後，在華裔軍人忠烈祠前舉行紀念儀式，鄧燦業(右一)、張麗賢(左三)、曾偉康(左四)、馬泰(右三)、伍健平(右二)、梁漢本(左二)等嘉賓出席。(記者許君達／攝影)

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