防火災 民眾可免費領煙霧報警器

市消防局(FDNY)已和社區組織合作，為民眾提供免費的煙霧報警器。(Getty Images)

今年以來，市內華人 社區接連不幸遭遇多起火災，地點包括曼哈頓華埠 以及皇后區法拉盛 等華人社區，不僅造成了人員傷亡和家園破壞，也凸顯了火災預防措施的重要性，同時揭露出嚴重的煙霧報警器缺失問題。市消防局(FDNY)已和社區組織合作，為民眾提供免費的煙霧報警器。

專家強調，有效的煙霧警報器可以在火災初期發出警報，為居民提供寶貴的逃生時間，降低人員傷亡和財產損失。然而，仍有許多家庭沒有安裝。如今隨著寒冷月份的迅速臨近，市消防局(FDNY)提醒加緊安裝煙霧報警器，並提供免費索取渠道。

當局表示，該免費項目由消防局和紅十字會家庭火災應對計畫共同合作，旨在提高社區的火災安全意識，並確保每個家庭都有正常工作的煙霧警報器，尤其在多居民、高密度的社區內，這些社區往往是火災高發地帶，所以煙霧警報器的普及和使用尤為關鍵。

市消防局局長卡瓦那(Laura Kavanagh)表示，即使市府正在更新建築規範，且消防局也正努力應對關鋰電池等新興威脅，但仍想「回歸基礎」，告訴紐約市民「一個工作正常的煙霧警報器將救你一命」。

根據消防局數據，今年已有86人在火災中喪生，且此數字預計會在冬季上升。索取煙霧報警器的鏈接為https://shorturl.at/dDEKM。