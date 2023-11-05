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布碌崙橋底拱門重啟 首辦社區活動

記者張心／紐約報導
「高譚公園」3日在重開的布碌崙橋底「拱門」區域，舉辦首次「社區公園」活動，市交通局長羅格貴茲(右一)、州參議員卡范納(右二)等到場慶賀。(記者張心／攝影)
「高譚公園」3日在重開的布碌崙橋底「拱門」區域，舉辦首次「社區公園」活動，市交通局長羅格貴茲(右一)、州參議員卡范納(右二)等到場慶賀。(記者張心／攝影)

紐約市布碌崙(布魯克林)大橋維護倡議組織「高譚公園」3日在重開的橋底「拱門」區域(The Arches)，舉辦首次「社區公園」(Community Block Party)活動，市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)、州參議員卡范納(Brian Kavanagh)等到場慶賀，吸引約百位民眾共襄盛舉。

曾被稱為「布碌崙銀行」和「紐約滑板聖地」空間旁的橋底「拱門」區域，在布碌崙大橋與曼哈頓柏路(Park Row)之間，比鄰曼哈頓華埠社區，今年5月在市府宣布下重開，旨在活躍華埠公共空間並紀念大橋開通140周年。新開放的區域煥然一新，提供了全新的籃球場、桌球、公共座椅等設施，成為華埠居民爭相到訪的休閒勝地。

「高譚公園」主席張羅莎(Rosa Chang)表示，非常興奮能夠在「拱門」區域舉辦首次「社區公園」活動，這得益於所有華埠居民和當局民代的一同努力，尤其是在在曼哈頓城市集會創客學院(Urban Assembly Maker Academy)學生的幫助下，對橋底的發展設計出了專業的規畫，積極收集社區、建築專家建議，使這一被遺忘的區域「重生」成為可能。

羅格貴茲表示，能為民眾提供這樣休閒娛樂的場所是市交通局的責任和榮譽，自己很開心能夠參加首次「社區公園」活動，並期待在全市更多地點開放類似的閒置用地，令更多社區可以煥發生機與活力。

「我看到了『拱門』區域的極大潛力。」卡范納指出，這一區域關閉了幾十年，主要原因是為市府在布碌崙大橋公園的建設，目前這種建設已經完成，於是「拱門」區域得以重見天日。「我很高興看到市交通局長也參加了今日的活動，市長也非常支持，我們一直在為此爭取資金，令它從死亡中重獲生機，舉辦更多定期的社區活動，給華埠社區帶來全新的改變。」

華埠社區居民參與「社區公園」活動。(記者張心／攝影)
華埠社區居民參與「社區公園」活動。(記者張心／攝影)
市交通局長羅格貴茲(右二)到場慶賀，他期待在全市更多地點開放類似的閒置用地，令更...
市交通局長羅格貴茲(右二)到場慶賀，他期待在全市更多地點開放類似的閒置用地，令更多社區可以煥發生機與活力。(記者張心／攝影)
紐約市布碌崙(布魯克林)大橋維護倡議組織「高譚公園」舉辦首次「社區公園」活動。(...
紐約市布碌崙(布魯克林)大橋維護倡議組織「高譚公園」舉辦首次「社區公園」活動。(記者張心／攝影)
紐約市布碌崙(布魯克林)大橋維護倡議組織「高譚公園」在對「拱門」區域的新用途徵求...
紐約市布碌崙(布魯克林)大橋維護倡議組織「高譚公園」在對「拱門」區域的新用途徵求社區民眾建議。(記者張心／攝影)
紐約市布碌崙(布魯克林)大橋維護倡議組織「高譚公園」舉辦首次「社區公園」活動。(...
紐約市布碌崙(布魯克林)大橋維護倡議組織「高譚公園」舉辦首次「社區公園」活動。(記者張心／攝影)
新開放的區域煥然一新，提供了全新的籃球場、桌球、公共座椅等設施，成為華埠居民爭相...
新開放的區域煥然一新，提供了全新的籃球場、桌球、公共座椅等設施，成為華埠居民爭相到訪的休閒勝地。(記者張心／攝影)
紐約市布碌崙(布魯克林)大橋維護倡議組織「高譚公園」舉辦首次「社區公園」活動。(...
紐約市布碌崙(布魯克林)大橋維護倡議組織「高譚公園」舉辦首次「社區公園」活動。(記者張心／攝影)

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