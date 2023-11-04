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慶成立35周年 布碌崙華協辦晚宴

記者顏潔恩／紐約報導
華協會3日晚在鳳凰城酒樓舉行慶祝成立35周年紀念晚宴。(記者顏潔恩 / 攝影)
華協會3日晚在鳳凰城酒樓舉行慶祝成立35周年紀念晚宴。(記者顏潔恩 / 攝影)

為了慶祝布祿崙華人協會成立35周年，該會3日於布碌崙(布魯克林)8大道的華人酒樓舉辦晚宴，社區合作夥伴、民選官員以及會員等500多人出席。

會長麥保羅表示，過去35年是一段難以忘懷又不可思議的人歷程，為了準備當日的慶典而回顧以往，覺得很有幸見證了華社和華協會在不同時代下的轉變和成長；如今邁入第36個年頭，他認為是個反思過去、策畫未來的一個黃金機會，「華協會必須與時並進，配合社區所需，提供相應的服務，並肩負帶領華社融入主流社會的重任。」

他也宣布，位於8大道的永久會址的建築工程將於短期內完工，預計明年初便可投入營運，「該中心將為世世代代的華人提供一個重要、多元化、一站式的服務據點」；最後，新冠疫情造成的針對亞裔仇恨犯罪也將是該會關注的議題之一，將持續與執法部門合作，改善社區內的治安問題。

華協會於1988年成立，至今已在日落公園、班森賀、羊頭灣等華社設有多間幼兒教育中心、老人中心、教育中心、青少年服務部以及辦事處；展望未來，將致力於拓展社會服務和增添人手。

州參議員曲怡文、劉醇逸、郭納德(Andrew Gournades)、州眾議員鄭永佳、市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)、以及地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)等人均親自出席，為華協會頒發表彰，鼓勵未來繼續擴大影響力、為更多華人謀福利。

華人 8大道 教育

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