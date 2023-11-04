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紀念馬來西亞日 華爾街升起大馬國旗

記者顏潔恩／紐約報導
馬來西亞旅美聯誼會、馬來西亞駐紐約總領館3日在曼哈頓下城的華爾街前，舉行馬來西亞國旗升旗典禮。(記者顏潔恩 / 攝影)
馬來西亞旅美聯誼會、馬來西亞駐紐約總領館3日在曼哈頓下城的華爾街前，舉行馬來西亞國旗升旗典禮。(記者顏潔恩 / 攝影)

在市長亞當斯(Eric Adams)辦公室、鮑林格林協會(Bowling Green Association)的贊助下，馬來西亞旅美聯誼會(MAA)、馬來西亞駐紐約總領館3日在曼哈頓下城的華爾街前，舉行馬來西亞國旗升旗典禮，紀念馬來西亞日60周年，也旨在表彰大馬人在紐約作出的貢獻。

當日在大馬駐美大使拿督斯里Nazri bin Aziz、大馬駐紐約領事館官員、州眾議員金兌錫(Ron Kim)、市議員馬泰(Christopher Marte)、數十名大馬僑民、以及亞當斯市府代表的見證下，先後升起美國及馬來西亞國旗；而為彰顯大馬多元民族文化的特質，主辦方也為民眾帶來了馬來人、印度人、以及華人的三大民族舞蹈，博得熱烈的掌聲。

旅美聯誼會董事會主席邦君雄指出，馬來西亞於1957年8月31日宣布獨立，今年已迎接66周年，但其實當年成立的只是馬來亞聯合邦；直到1963年9月16日，在砂拉越、沙巴和新加坡(後退出馬來西亞)的加入後，才真正成立了「馬來西亞」，如今這個日期的紀念也日益受到大馬人的重視。

「今天的升旗典禮就是為了紀念馬來西亞日」，他表示，對在紐約的馬來西亞僑民而言，首次走到具有歷史象徵意義的鮑林格林完成這項儀式，感到很激動；這也是市府認可與肯定大馬僑民在當地作出貢獻，有很重大的意義。

亞當斯特別顧問兼亞裔事務主任鄭祺蓉表示，她的母親出生於馬來西亞，五歲時隨家人到中國，嚴格來說自己也是半個馬來西亞人；在鮑林格林舉辦過如此多場的升旗典禮，給各個國家的移民帶來榮耀感，也激勵在美國作出貢獻的他們，她表示很開心能夠出席當日活動，分享這份喜悅。

亞當斯 新加坡 華爾街

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