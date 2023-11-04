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貝瑞吉中心新址剪綵 兩黨民代出席

記者胡聲橋／紐約報導
執行總裁弗利德納為貝瑞吉中心新址剪綵。(記者胡聲橋 / 攝影)
執行總裁弗利德納為貝瑞吉中心新址剪綵。(記者胡聲橋 / 攝影)

布碌崙(布魯克林)貝瑞吉中心(Bay Ridge Center)新址日前剪綵啟用。貝瑞吉中心是一個老人服務機構，在聯邦、州、市兩黨民代和社區人士的熱心支持下，才從度過47年歲月的地下室搬進了面積達2萬1000平方呎、設施先進齊全的兩層樓新址。市長亞當斯(Eric Adams)專門通過錄像講話表示祝賀，包括國會議員瑪麗奧在內的兩黨民代和眾多社區人士共同出席了剪綵儀式。

貝瑞吉中心執行總裁弗利德納(Todd Fliedner)介紹說，自1976年以來，貝瑞吉中心一直為布碌崙西南部的老人提供服務，但該中心位於伯利恆路德教會(BELC)的地下室，不夠寬敞。由於預計今後十年，對老年人的服務將大幅增加，因此決心搬進這棟新落成的大樓。

搬進新址後，貝瑞吉中心不僅從地下室搬到了地上，面積也是原先的三倍。新址有大會議室，可以讓老人參與各種藝術活動和運動治療，還有一個科技中心供老人學用電腦。

為了建造新中心，弗利德納於2022年發起了一場大型籌款活動，活動很快得到了布碌崙政界人士和社區領導人的支持。該中心的長期支持者哈比卜(Abi-Habib)當即加入。最初的政界支持者包括布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)、前州參議員馬蒂-戈登(Marty Golden)、現任州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、市議員紀思庭(Justin Brannan)、前州眾議員馮特絲(Mathyldes Frontus)等。該活動最終籌集了400多萬元，同時又在國會議員瑪麗奧的協助下，從聯邦住房和城市發展部(HUD)獲得了200萬元的撥款。

州參議員曲怡文、州眾議員鄭永佳、州眾議員譚杜喜(Mike Tannousis)、市議員李凱健(Ari Kagan)等布碌崙南部的民代也參加了剪綵儀式。

「新的貝瑞吉中心是兩黨合作的典范，它讓兩黨支持者為了共同的目標聚集到一起」，弗利德納說，「布碌崙西南部的老年人理應擁有這個中心」。

新的貝瑞吉中心將為貝瑞吉、戴克高地、漢密爾頓堡和日落公園等社區迅速增長的老年人口提供服務，滿足老年人的生理、心理、社會和文化需求。

民代、政府官員和社區領導人共同祝賀貝瑞吉中心新址啟用。(記者胡聲橋 / 攝影)
民代、政府官員和社區領導人共同祝賀貝瑞吉中心新址啟用。(記者胡聲橋 / 攝影)

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