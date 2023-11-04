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鼓勵提交建議 華埠辦參與式預算宣講會

記者張心／紐約報導
華埠舉行參與式預算宣講會。(記者張心 / 攝影)
華埠舉行參與式預算宣講會。(記者張心 / 攝影)

華埠共同發展機構(CHINATOWN PARTNERSHIP)與亞美聯盟(UA3)3日在東百老匯舉辦「人民的稅錢」(The People's Money)活動，邀請居民就參與式預算(Participatory Budgeting)項目提出建議，其中建設長者公寓、華埠衛生與治安等，成為民眾關心焦點。

紐約市公民參與委員會(Civic Engagement Commission)上月啟動第二輪參與式預算項目，規定從10月18日至11月19日，所有11歲及以上的市內居民，都可以提交有關城市發展和社區建設的想法及建議，以決定如何將城市預算中的500萬元，用於更好滿足市民的生活需求。

為了方便華埠民眾及時參與，華埠共同發展機構與亞美聯盟舉辦宣講會，邀請感興趣的華埠民眾參加，指導大家如何通過網絡提交自己的建議。

UA3執行董事樂啟光表示，作為市府委託機構，先後在華人社區舉行此類創意研討會，邀請社區居民就生活的方方面面表達意見，包括華人關心的教育、公共安全、醫療保健、長者服務及職業規畫發展等。

現場有居民表示，政府的錢其實是民眾的稅費，大家作為社區的一份子，一定要積極站出來，積極申請這些錢，多為華社爭取福利。

不少民眾提議在華埠安裝更多攝像頭，加強社區安全。在華埠生活了25年的華裔居民黃美珍表示，應該在街道加裝更多的路燈，方便天黑後民眾安全回家。她同時拿出了自己詳細列出的建議，包括多建造長者公寓、加強華埠街道消毒清潔、扶持小商家復興、幫助新移民安家等，希望市府將華埠愈建愈好。

華埠 預算 華人

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