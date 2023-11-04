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華人愛金條 好市多瘋搶 問題跟著來

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紐約客談／漏洞多問題廣 法拉盛路還長

紐約客談

法拉盛居民幾乎沒有一人可以否認，無論在感官或數據上，這個當今最主要的華人社區已經進入「至暗時刻」。街頭無證商販的日漸猖獗、性工作者的街頭林立、入室盜竊的頻繁發生和接連不斷的搶劫騷擾，無一不在彰顯社區秩序與安全正經歷嚴峻考驗。儘管市警局長剛完成形式大於意義的走訪，且各部門亦開始執法行動，但礙於問題的深度和廣度，要徹底即決估計還需不少時日。

從數字上看，法拉盛違規小販的層出不窮，不僅是本就存在的傳統頑疾，更是當下無證客危機下的衍生現象。法拉盛作為最主要的華人社區，已成為所有走線者的首選目的地。而每日成百上千人的非法進入，必然間接給小販群體注入了更多新血。由此，新的問題油然而生。有大量居民抱怨說，因諸多小販本身為無證客，所以其哪怕收到罰單，無需繳費也不會面臨任何追查或後果，修整幾日從頭來過即可。

也有人說，僅收繳貨品和開出罰單並無實際作用，如今執法已有數月，問題實則並無改善，因為貨可補、錢可不交，且「有需求就有市場」。那麼，是否可以向其它國際城市學習？在新加坡，政府在嚴重情況下會提起法律訴訟來處罰無照小販，還設有規範設施的特許攤檔中心。再如東京，雖有許多合法的街頭小販和市集，但無照販賣往往會遭到當地政府的取締。

毫無疑問，法拉盛的困境亟需解決方案，但政府「頭痛醫頭，腳痛醫腳」的執政方針，似乎無法彌補當下的執法漏洞和法律缺陷。無證客在不斷進入、暴力犯罪等問題有待解決，就連市長本人也深陷醜聞。短期內，天不會亮。

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