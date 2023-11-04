韋娜芙持槍被起訴 律師稱照片遭修改

韋娜芙持槍現身布碌崙學院集會，遭到逮捕。(取自韋娜芙推文)

布碌崙 (布魯克林)羊頭灣市議員韋娜芙(Inna Vernikov)日前在國王郡刑事法院過堂，被指控在布碌崙的一次示威活動中攜帶槍支 ，因而犯有在敏感地點非法擁有火器罪。韋娜芙的律師說，韋娜芙攜帶槍支的照片可能經過修改，無法成為呈堂證供。

韋娜芙10月12日在布碌崙學院(Brooklyn College)舉行的支持巴勒斯坦的抗議活動中參加了反示威，表達對以色列和猶太學生的支持。社群媒體上流傳的圖片和視頻顯示，韋娜芙當時腰間佩戴了槍支。根據紐約州 法律，大多數獲准持槍的人，比如韋娜芙，不得在學校和抗議活動等特定區域攜帶槍支。韋娜芙面對的是一項最輕的重罪(felony)，她沒有認罪。

39歲的韋娜芙短暫出庭後，她的辯護律師艾達拉(Arthur Aidala)表示，「在當今人工智能的時代，你可以把任何東西放上社群媒體」，他因此想更多了解韋娜芙腰間佩槍圖片的來源，並要求檢察官提出確切證據，證明這些圖片是真實的，而不是電腦生成的。

「你需要排除合理懷疑，證明某人犯了罪，」艾達拉說，「不知道是誰在什麼情況下拍攝的照片並不能排除合理的懷疑」。艾達拉認為，檢察官至少應該傳喚一名證人，證明他們看到韋娜芙攜帶槍支。這位辯護律師補充說，他希望檢察官提供彈道測試文件，證明韋娜芙的槍確實能用。

共和黨籍的韋娜芙是猶太人，她是以色列的堅定支持者，也是憲法第二修正案的堅定支持者。艾達拉說，他不確定韋娜芙是否知道禁止在抗議活動中攜帶槍支，即使是持有隱蔽攜帶許可證的非執法人員或軍人也不例外。韋娜芙擁有隱蔽持槍許可證，允許她在非限制區域持槍，不過槍支應該隱藏起來，不能公開佩戴。

韋娜芙在被逮捕後，已經把武器和持槍許可證都交給了警方。警方上個月稱，那是一把黑色九毫米的Smith & Wesson手槍。

根據紐約市法律，被判犯有重罪或輕罪者都不能擔任民選官員。紐約州刑事司法服務局(DCJS)的數據顯示，韋娜芙是第一批被指控違反紐約州敏感地點法的人。

此外，當日韋娜芙過堂前後，約有十幾名支持巴勒斯坦的抗議者聚集在法院外抗議。