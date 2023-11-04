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市政廳地鐵站襲擊案 嫌犯疑為亞裔

記者劉梓祁／紐約報導
市政廳地鐵襲擊案，嫌犯疑為亞裔。（市警提供）
市政廳地鐵襲擊案，嫌犯疑為亞裔。（市警提供）

曼哈頓華埠旁一地鐵站日前發生襲擊事件，一位青年在月台上遭到另一陌生男子手持木棍突襲頭部，隨後被後者推落鐵軌；經過初步調查， 警方將此案定位為無端襲擊，並表示在逃嫌犯疑為亞裔

根據市警(NYPD)消息，在11月1日上午10時12分前後，一名28歲的非洲裔青年男子站在布碌崙大橋-市政廳地鐵站(Brooklyn Bridge-City Hall Station)地鐵4、5號線的南向月台上，遭到一名不明男子從背後走近，並用不明物擊打了他的頭部。隨後，受害者被推落到地鐵軌道上，而襲擊者則步行離開車站，去向不明。

警方發出的嫌犯照片顯示，該身分尚有待確認的男子在事發時手持木板，並在站內來回遊走，直至毫無預警地襲擊他人。根據警方，受害者為膚色較淺的年輕男性，通過外貌判斷疑似為亞裔，而傷者被第一時間送至表維醫院(Bellevue Hospital)接受治療，目前情況穩定。

據了解，嫌犯在使用硬物襲擊受害人並導致其頭部流血後，還將其推下月台至鐵軌，所幸當時未有列車駛過，受害人得以及時重回月台。截至目前，警方仍在對這起案件進行調查，且暫不知嫌犯作案動機為何，以及是否存在精神問題。

據描述，嫌犯年齡約在20餘歲，案發時穿著黑色夾克、藍色毛衣、藍色牛仔褲和黑色運動鞋。警方呼籲知情民眾提供線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，或登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，及透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源保密。

市政廳地鐵襲擊案，嫌犯疑為亞裔。（市警提供）
市政廳地鐵襲擊案，嫌犯疑為亞裔。（市警提供）

地鐵站 亞裔 華埠

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