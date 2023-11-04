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蔣莎樂投書華媒 鼓勵華人積極發聲

記者顏潔恩／紐約報導
蔣莎樂歡迎華人民眾繼續發聲，與執法當局和政府機構對話，表達心聲。(本報檔案照)
蔣莎樂歡迎華人民眾繼續發聲，與執法當局和政府機構對話，表達心聲。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)華社發起多場示威後，201初中霸凌案華裔小孩的家長雷廷鐸，終於被地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)辦公室撤銷控罪；蔣莎樂3日投書華媒、向華社釐清情況，提到因司法系統的複雜，撤銷控罪不能馬上完成，他也歡迎華人民眾繼續發聲，與執法當局和政府機構對話，表達心聲。

「作為布碌崙的最高檢察官，我的工作是確保每個刑事案件都得到公平的處理、以及得出公正的結果，讓每個社區覺得他們有被聽到、得到充分代表」，蔣莎樂表示，自9月下旬案發以來，其辦公室指派高級檢察官徹底調查，包括掌握在校園以及雷家發生的案發經過。

檢方最終得出結論，13歲華童的父親雷廷鐸是出於自衛，因此於11月2日正式撤銷了對他提出的指控，目前辦公室將全力推進對沙博(Hassan Saab)的調查和指控，並向大陪審團尋求重罪起訴。

他強調，刑事法律系統很複雜，且運作模式並不快，更別說發展速度能跟得上社交媒體訊息的傳播速度，「我的辦公室只是法院系統的一部分，(很多情況)未經法官許可，駁回指控這樣的行動是無法當即實施的。」

他說，在華社發動抗議以前，其辦公室就已經和當地非營利組織、民選官員、社區領袖和家長團體接觸，這種合作關係和妥善的溝通，能使檢方更好地代表布碌崙每個選區，而幸運的是，這次華社的訴求與辦公室得出的結論相同。

他表示，認識的許多華人都覺得多年來他們的聲音沒有被聽見，但他想向社區保證，絕對有在聆聽；當亞裔成為一系列仇恨犯罪的目標時，他都會和亞裔站在一起，並向每個布碌崙人民保證，每個案件都將繼續以公正的態度、憑藉事實和證據講話。

他希望華人民眾能繼續互相關心、為自己發聲，並與其辦公室和所有政府機構對話，「我們看到你的存在、聽到你的聲音，並與你同肩站在一起。」

布碌崙 華人 亞裔

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