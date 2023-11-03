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法拉盛缺席選票再起風波 黃敏儀白育青發聲

記者高雲兒╱紐約報導
白育青宣布參選20選區市議員。(白育青提供)
白育青宣布參選20選區市議員。(白育青提供)

選舉在即，紐約法拉盛第20市議員選區內卻有46位選民聲稱，未經自己授權卻被莫名登記為不在籍選票(absentee ballot)，嚴重影響了投票的公正性，尋求連任的民主黨市議員黃敏儀以及共和黨候選人白育青均發聲，表示需要維護選票正義。

幾個月前，不在籍選票風波就一度在第20選區共和黨初選中鬧得沸沸揚揚，參選人陳錦良提告初選獲勝的黨內對手白育青及市選舉委員會(BOE)，稱多位共和黨選民在不知情情況下被登記不在籍選票並投票，指控白育青涉嫌選舉欺詐，且選委會有監管失職之嫌，但法官卡洛拉斯(Robert Caloras)認為，在經過徹底審查後，認為證據不足，駁回訴訟。

近日，市議員黃敏儀競選團隊表示，他們在向大約800名申請不在籍選票的選民發出信件，通知他們可能有第三方代替他們到選舉局領取本次普選的不在籍選票後，有46人致電稱自己被莫名登記；市府紀錄顯示，此次有爭議的46張不在籍選票申請表分別由九人發放，其中兩人和白育青競選團隊有關，還有一人和以第三黨名義參選的陳錦良團隊有關。

白育青團隊對此表示，正如法官之前所裁定的，團隊並不存在欺詐行為，「我們信任選舉委員會在管理和接受郵寄選票方面的流程，我們將繼續努力贏得市議會議席。」團隊也表示，由於有太多不實信息在傳播，這確實讓選民感到沮喪，並對選舉產生不信任；白育青本人則說，偽造不在籍選票需要兩次偽造簽名，第一次是申請選票，第二次是投票，兩次都需要得到選舉局同意後，才能將選票計入總數，「我們哪有這麼多時間精力做這個？」

陳錦良對此事沒有給予回應。

黃敏儀競選團隊已將46位選民的資料送交紐約市選舉委員會和皇后區地區檢察官辦公室，目前46人中已有八人簽署了聲明書，正式通知選舉局可能存在的舞弊；他們表示，除了這46人，團隊每天都接到遇到類似事件的來電，證明他們並未要求選票，還有更多人打算簽署；紀錄顯示，這九名選票收集者被指定取回690多名選民的不在籍選票。

紐約州近期修法，一旦選民申請缺席選票，將無法在選舉日當天使用投票機投票。如果選民仍希望親自投票，必須到投票站向選務人員要求使用「宣誓選票」(affidavit ballot)。

黃敏儀表示呼籲民眾積極舉報，「如果你有任何關於『宣誓選票』的疑問，可以跟我的競選辦公室聯絡，電話是(929)439-6907。」

選舉在即，紐約法拉盛第20市議員選區內卻有46位選民聲稱，未經自己授權卻被莫名登...
選舉在即，紐約法拉盛第20市議員選區內卻有46位選民聲稱，未經自己授權卻被莫名登記為不在籍選票(absentee ballot)，嚴重影響了投票的公正性，對此市議員黃敏儀以及共和黨候選人白育青均發聲，表示需要維護選票正義。圖為初選日二人在投票站前握手表示和平對壘。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
紐約法拉盛第20市議員選區內卻有46位選民聲稱，未經自己授權卻被莫名登記為不在籍...
紐約法拉盛第20市議員選區內卻有46位選民聲稱，未經自己授權卻被莫名登記為不在籍選票，黃敏儀呼籲選民積極舉報。(黃敏儀提供)

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