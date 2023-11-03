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減少交通傷亡 「黃昏與暗夜」執法啟動

記者劉梓祁╱紐約報導
冬令時將至，市警聯合多部門展開執法行動，圖為交通處處長李維拉。(記者劉梓祁╱攝影)
冬令時將至，市警聯合多部門展開執法行動，圖為交通處處長李維拉。(記者劉梓祁╱攝影)

由於近期市內交通事故頻發，且「日光節約時間」即將停止，為減少傷亡事故再度發生和加強民眾安全意識，市警(NYPD)於11月2日在曼哈頓下城總局聯合市交通局(DOT)和市教育局(DOE)宣布，將延續傳統啟動「黃昏與暗夜」(Dusk and Darkness)執法項目，針對傍晚和夜間的危險交通現象擴大執法和宣導，保障行人、騎行者等群體安全。

該項目於2016年設立，現已進入第八年，意在通過加強執法和宣傳教育降低交通事故死亡率，因每年秋冬季節的日落時分光照會驟然變暗，導致秋冬季節時致死交通事故最高發的季節。最新數據顯示，此計畫實施後，每年夜間的致死交通事故數量，比實施前平均下降13.5%、行人致死人數平均下降21.7%、車內人員死亡人數平均下降25.8%。

市警交通處處長李維拉(Philip Rivera)表示，從本周末起，全體紐約居民都應該保持警惕，尤其在社區街道和高速公路上，因為根據歷史數據，冬令時期間是一年中最危險的階段。為此，警方將和交通局及教育局採取預防措施，內容包括加強教育和執法，以提醒駕駛員和教育公眾。

據悉，執法隊伍將在18個交通安全狀況最惡劣的轄區進行重點執法，並過去一周內發現544起交通違規行為，其中25%為未讓行人。數據顯示，68%的行人死亡事故發生在十字路口。

市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)發言指，自紐約市開始收集數據以來的114年中，當局已錄得最低的死亡人數，但任何生命的逝去都是不可接受的。他提醒說，在冬令時期間能見度將下降，因此汽車在左轉時發生事故的概率將會更大，所以針對十字路口的安全教育也將同步進行。

本次執法的內容還包括增加傍晚和夜間執法力度、利用社交媒體渠道提醒駕駛員降低能見度的危險以及保護出租車司機安全等。同時出席的還有市教育局安全與預防合作部門主任蘭珀桑(Mark Rampersant)等人。

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