減少交通傷亡 「黃昏與暗夜」執法啟動

冬令時將至，市警聯合多部門展開執法行動，圖為交通處處長李維拉。(記者劉梓祁╱攝影)

由於近期市內交通事故頻發，且「日光節約時間」即將停止，為減少傷亡事故再度發生和加強民眾安全意識，市警(NYPD)於11月2日在曼哈頓下城總局聯合市交通局(DOT)和市教育局 (DOE)宣布，將延續傳統啟動「黃昏與暗夜」(Dusk and Darkness)執法項目，針對傍晚和夜間的危險交通現象擴大執法和宣導，保障行人、騎行者等群體安全。

該項目於2016年設立，現已進入第八年，意在通過加強執法和宣傳教育降低交通事故死亡率，因每年秋冬季節的日落時分光照會驟然變暗，導致秋冬季節時致死交通事故最高發的季節。最新數據顯示，此計畫實施後，每年夜間的致死交通事故數量，比實施前平均下降13.5%、行人致死人數平均下降21.7%、車內人員死亡人數平均下降25.8%。

市警交通處處長李維拉(Philip Rivera)表示，從本周末起，全體紐約居民都應該保持警惕，尤其在社區街道和高速公路上，因為根據歷史數據，冬令時期間是一年中最危險的階段。為此，警方將和交通局及教育局採取預防措施，內容包括加強教育和執法，以提醒駕駛員和教育公眾。

據悉，執法隊伍將在18個交通安全狀況最惡劣的轄區進行重點執法，並過去一周內發現544起交通違規行為，其中25%為未讓行人。數據顯示，68%的行人死亡事故發生在十字路口。

市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)發言指，自紐約市 開始收集數據以來的114年中，當局已錄得最低的死亡人數，但任何生命的逝去都是不可接受的。他提醒說，在冬令時期間能見度將下降，因此汽車在左轉時發生事故的概率將會更大，所以針對十字路口的安全教育也將同步進行。

本次執法的內容還包括增加傍晚和夜間執法力度、利用社交媒體渠道提醒駕駛員降低能見度的危險以及保護出租車 司機安全等。同時出席的還有市教育局安全與預防合作部門主任蘭珀桑(Mark Rampersant)等人。