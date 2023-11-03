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表彰華裔老兵 曲怡文辦答謝儀式

記者顏潔恩╱紐約報導
為迎接即將到來的退伍軍人節，州參議員曲怡文日前在位於戴克高地的星條旗民主黨俱樂部舉辦退伍軍人答謝儀式。(記者顏潔恩╱攝影)
為迎接即將到來的退伍軍人節，州參議員曲怡文日前在位於戴克高地的星條旗民主黨俱樂部舉辦退伍軍人答謝儀式。(記者顏潔恩╱攝影)

為迎接即將到來的退伍軍人節，布碌崙(布魯克林)8大道州參議員曲怡文日前在位於戴克高地的星條旗民主黨俱樂部舉辦「退伍軍人答謝儀式」，為包括十多名華裔在內的20多名退伍老兵頒發表彰，感謝他們為保衛國家所做出的貢獻。

曲怡文此次邀請了24名曾在海軍、陸軍、海軍陸戰隊服役過的退伍軍人，其中十多名為華裔，他們退伍後仍關切美國時事，對社區事務很熱心。她表示，這是她首次為退伍軍人舉辦的感恩聚會，該節日作為美國重要的一個節日之一，其實華社也有很多的退伍軍人，非常感謝他們的付出，「當我們來到美國以後，才知道所尊崇的民主、自由、人權不是理所應當的權利，是這些軍人們的犧牲奉獻。」

53歲的伍家明曾於1991至1995年間服務於美國海軍，從事輪機械方面的維修，退役後加入華埠的紐約華裔美國退伍軍人會；他指加入海軍是為了更開闊視野、累積人生歷練，退役後回來找工作也會有幫助，事實證明這段經歷讓他收穫最多的就是「課本上學不到的實踐經驗」，若從頭來一次，也還會選擇從軍。

2009年起在海軍服役四年梁洪波現年39歲，他說，當時才移民來美不久，20出頭的年紀很有衝勁，也願意嘗試新事物，並不想像當時很多老一輩的移民一樣從事餐館行業；他很開心在軍隊裡接觸到不同的美國人，並接受高品質的訓練，學到團隊合作、領導力、勇氣和信念等精神，徹底改變了他的人生，這也是他當時認為能夠深入了解美國文化的最佳途徑。

出席當晚活動的唯一華裔女兵韋安安，於1998年在陸軍服役兩年，作為土生土長的紐約人，她在高中畢業後便加入軍隊，想要藉此籌錢來讀大學，退役後也先後到皇后社區學院(Queensborough Community College)、霍夫斯特拉大學(Hofstra University)、以及慈悲學院(Mercy College)深造，攻讀電腦科學專業；她鼓勵年輕人有機會的話不妨從軍，將會留下畢生難忘的經歷。

華裔 移民 華埠

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