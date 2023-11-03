五分局警民會介紹6新血 3人會中文
轄管包括曼哈頓華埠的市警五分局，於11月1日在紐約中華公所召開警民會，向居民報告最新周邊治安情況，並介紹六位新進警員，其中有三人能使用中文交流；局方代表指，隨著假期時段和2024新年的即將到來，預計偷盜事件發生概率將再度增加，呼籲民眾留心可疑情況並加強室內安防。
雖然當日室外氣溫下降明顯，但仍有數十位華埠居民到場與會和提問。該會議由五分局局長陳韜主持，他依市警(NYPD)統計數據表示，截至10月29日的過去近一月內，轄區內整體錄得罪案較往年同期呈下降趨勢，在謀殺、強暴、搶劫等七大主要罪案中，僅有重竊案(Grand Larceny)的數量有所升高，幅度為11%。
陳韜表示，轄區內罪案數量已較以往有明顯改善，可視作針對治安盲點的打擊初見成效，但如今入室盜竊案(Burglary)是最普遍的犯案手段之一。他指出，不僅大量沿街商戶遭遇盜竊，亦有居民家中遭到非法入侵後丟失財務。
根據五分局，曾有屋主在睡眠中遭到有盜賊進屋偷竊，但直至醒來後才發現物品遺失，後確認為窗口沒有關緊。另外，局內亦有一位文職人員在約半月前返回家中後，發現家中已被外人翻找並偷竊，後確認嫌犯由家中正門進入。陳韜提醒，由於當前節假日多且新年臨近，已是盜竊犯罪的高發時段，呼籲民眾外出購物時看管好現金，並確保將家中門窗反鎖，和留心有無被陌生人跟蹤。
警民會現場亦有六位分局新進警員首次與社區會面，其中有三人可使用粵語或國語交流。在華埠生長的伍永康生於廣東台山，年少時隨親來到紐約，對各華人社區均有一定了解。他表示，會盡所能維護和提升社區和警方之間的關係，運用文化和語言能力幫助全體居民。
父親來自德國、母親來自台灣的林立孝(Sean Hildebrand)亦能用流利國語交流。他說，由於母親曾是九分局的警官，其經歷對加入警局的決定產生了很大影響。曾在大都會運輸署(MTA)工作的他，熟悉曼哈頓、皇后區和史泰登島，並對加入五分局感到興奮。他說，希望能與社區建立緊密的聯繫，以令他們感到更安全、讓華埠更好。
學習國語多年的伯特(Elias Rembert)則曾在市立大學刑事司法學院學習，隨後加入美國空軍，負責守護基地、防範敵對勢力等其它警務工作，直至加入市警。他從大學時開學習國語，並在其後持續通過觀看視頻自學，不僅結識許多華人朋友，還時常結伴前去法拉盛、布碌崙8大道等華人社區品嘗食物。他說，如今國語是世界上使用最廣泛的語言之一，希望能用其更好地幫助居民、保護社區。
同時出席的還有紐約中華公所主席曾偉康和美東聯成公所主席梁漢本等人。
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