五分局警民會介紹6新血 3人會中文

五分局日前舉行警民會，六位新進警員中有三人能使用國語交流。(記者劉梓祁╱攝影)

轄管包括曼哈頓華埠 的市警五分局，於11月1日在紐約中華公所召開警民會，向居民報告最新周邊治安情況，並介紹六位新進警員，其中有三人能使用中文交流；局方代表指，隨著假期時段和2024新年的即將到來，預計偷盜事件發生概率將再度增加，呼籲民眾留心可疑情況並加強室內安防。

雖然當日室外氣溫下降明顯，但仍有數十位華埠居民到場與會和提問。該會議由五分局局長陳韜主持，他依市警(NYPD)統計數據表示，截至10月29日的過去近一月內，轄區內整體錄得罪案較往年同期呈下降趨勢，在謀殺、強暴、搶劫等七大主要罪案中，僅有重竊案(Grand Larceny)的數量有所升高，幅度為11%。

陳韜表示，轄區內罪案數量已較以往有明顯改善，可視作針對治安盲點的打擊初見成效，但如今入室盜竊案(Burglary)是最普遍的犯案手段之一。他指出，不僅大量沿街商戶遭遇盜竊，亦有居民家中遭到非法入侵後丟失財務。

根據五分局，曾有屋主在睡眠中遭到有盜賊進屋偷竊，但直至醒來後才發現物品遺失，後確認為窗口沒有關緊。另外，局內亦有一位文職人員在約半月前返回家中後，發現家中已被外人翻找並偷竊，後確認嫌犯由家中正門進入。陳韜提醒，由於當前節假日多且新年臨近，已是盜竊犯罪的高發時段，呼籲民眾外出購物時看管好現金，並確保將家中門窗反鎖，和留心有無被陌生人跟蹤。

警民會現場亦有六位分局新進警員首次與社區會面，其中有三人可使用粵語或國語交流。在華埠生長的伍永康生於廣東台山，年少時隨親來到紐約，對各華人 社區均有一定了解。他表示，會盡所能維護和提升社區和警方之間的關係，運用文化和語言能力幫助全體居民。

父親來自德國、母親來自台灣的林立孝(Sean Hildebrand)亦能用流利國語交流。他說，由於母親曾是九分局的警官，其經歷對加入警局的決定產生了很大影響。曾在大都會運輸署(MTA)工作的他，熟悉曼哈頓、皇后區和史泰登島，並對加入五分局感到興奮。他說，希望能與社區建立緊密的聯繫，以令他們感到更安全、讓華埠更好。

學習國語多年的伯特(Elias Rembert)則曾在市立大學刑事司法學院學習，隨後加入美國空軍，負責守護基地、防範敵對勢力等其它警務工作，直至加入市警。他從大學時開學習國語，並在其後持續通過觀看視頻自學，不僅結識許多華人朋友，還時常結伴前去法拉盛、布碌崙8大道等華人社區品嘗食物。他說，如今國語是世界上使用最廣泛的語言之一，希望能用其更好地幫助居民、保護社區。