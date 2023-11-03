華裔副警司坐鎮 法拉盛再罰無證攤販

北皇后區勤務指揮中心一星副警司吳銘恆親自在執法現場指揮。(許振輝攝)

在上月28日針對法拉盛 無證攤販進行執法行動後，不到一周內，紐約市警局北皇后區 勤務指揮中心(Patrol Borough Queens North)協同市警109分局以及市清潔局，於2日再次出動大批警力稽查法拉盛鬧區人行道上的無證攤販，並對在門口無證擺攤的商家一併處罰，共開出八張罰單，此次行動由擔任北皇后區勤務指揮中心「行政長官」的一星副警司吳銘恆親自坐鎮指揮。

2日中午時分，一行七名警員由三福大道(Sanford Ave.)往北巡邏，圍住一名販賣螃蟹的無照攤販，由一名亞裔 警員盤問後開具罰單，告誡攤販不得再擺攤，但未沒收螃蟹。

在41路街口，一家水果店前的甘蔗攤，員工正在為顧客削甘蔗，警員見狀，立刻制止並從員工手中拿走削刀，丟進地上的箱子，這名員工對警員比手畫腳，指稱是水果行的員工，並非在擺地攤，警員的舉動驚嚇了這名員工。

七名警員轉進41路後，發現公車站附近一家攤商的大型遮雨棚占據人行道，除了要求攤商收起掛在遮雨棚的物品，也開具罰單。

另一組警力集中在緬街與40路路口的旺季購物中心(Sweet Season Mall)，因為商家不具備人行道攤位執照(Stoop Line Stand License)，店外攤位上的物品全部被沒收；警員用大型塑膠袋裝入大量口罩和衣物飾品等，一袋又一袋的物品送進廂型車，甚至連箱子一起沒收搬走。

商家只能眼睜睜看著滿桌的物品被搬，他無奈表示，不僅收到了250元到1000元不等的罰單，此次被沒收的貨品金額在大幾千元。

吳銘恆在現場督陣，109分局社區事務聯絡官黃凌欽等在現場維持秩序，不少好奇民眾駐足，也議論警局應該要勤加巡邏，「再不加強取締就沒路可走了。」另外有無證西語裔攤販在緬街上販賣草莓，貨品也被沒收，十幾盒草莓被全數搬進警車。