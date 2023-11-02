班森賀華社 邀各界談霸凌問題

班森賀華社舉辦座談會，討論學校霸凌現象。(記者胡聲橋/攝影)

布碌崙 201初中的霸凌 事件，以及隨後華裔家長遭攻擊的案件在華社引起持續熱議，如何防止學校霸凌，發生霸凌後如何處理等成了華裔家長關注的話題。為此，布碌崙(布魯克林)華人社區服務中心11月1日邀請民代、警檢方人員、學校代表聚集一堂，共同討論霸凌現象。

律師出身的州眾議員寇頓(William Colton)認為，現在之所以霸凌事件屢有發生，主要是因為2012年通過的紐約州 反霸凌法(Anti-bullying Law)沒有得到切實落實。他介紹，這項法律主要分兩部分，一是反對各種語言和行為上的欺辱；二是反對各種歧視，包括種族、膚色、年齡、性別、性取向等各種歧視。寇頓說，紐約州後來又通過一項法律，加重了霸凌的懲罰。他還提醒說，霸凌主要分校內和校外兩種，校內霸凌歸學校當局管，校外霸凌應該交給警方處理。

以前曾長期在教育部門工作的華人社區服務中心負責人羅添福說，作為家長，一定要注意觀察孩子，身上有沒有傷，情緒有沒有明顯的變化，要多與孩子溝通，引導孩子說出問題。

布碌崙地檢公共參與助理拉格維(Paul Laguerre)說，學校霸凌大多發生在14歲以上的孩子身上，但因為這些學生大都是未成年人，也給檢方的起訴帶來一定的困難。他認為，對霸凌學生的管束和懲罰應該由學校、警方和檢方共同合作來完成。

市警62分局負責處理青少年問題的警官阿格斯塔(Agonsta)建議，孩子在學校遇到霸凌，不管是否能確認，都可以向警方報告，警方會確定事件的性質。他認為，家長應該鼓勵孩子和同學發展相互尊重的友誼，讓孩子對參加文藝和體育活動，同時也要對孩子使用社交媒體加以限制。

與會者向96初中(IS 96)的代表湯姆斯(Thomas)女士提出，如果發生霸凌事件，是否可以讓霸凌者停學或轉學，湯姆斯女士說，學校對於霸凌事件有各種不同的紀律和懲罰措施，這取決於事件的嚴重性，以及學生是否是累犯，勒令學生停學，這應該是萬不得已的做法。

寇頓幕僚長，第43區市議員候選人莊文怡說，霸凌對孩子的心理會造成嚴重的影響，家長應該讓孩子把事情說出來，向學校反映，謀求問題的解決。她也鼓勵旁人如果看到霸凌現象，不要置之不理，而是要站出來加以指責。