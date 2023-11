華裔高中生 創非牟利「亞裔聯結」

李皓恩創建社區組織「亞裔聯結」,圖為他作為教育顧問參加紐約康奈爾俱樂部寄宿學校博覽會。(李皓恩提高)

目前就讀史岱文森高中(Stuyvesant HS)的14歲華生李皓恩,創建了社區組織「亞裔 聯結」(Asian American Links),幫助更多中低收入 亞裔家庭擇校,為他們提供除特殊高中以外、更多樣化的教育 諮詢與選擇,找到適合自己的公校、私校、特許學校、職業與技術教育(CTE)以及藝術類高中。

李皓恩介紹,他曾經就讀皇后區第227中學,在當時申請了許多私立高中,雖然被其中的大部分學校錄取,不過他的家人仍然選擇了史岱文森,「但我希望所有學生都不會失去他們應得的教育機會。」而這個由他創立、隸屬童軍俱樂部(Boy's Club)旗下的教育諮詢社區組織「亞裔聯結」,則旨在幫助中低收入亞裔家庭探索更多元化的高中選擇,使他們掌握紐約市公校申請政策及步驟的同時,也能提高對於私校、特許學校、職校及藝校的了解,最終基於自身所長,選擇適合自己的夢校。

14歲的李皓恩是獨立教育顧問協會(Independent Educational Consultants Association)的會員,因在紐約童軍俱樂部的優秀服務,曾獲得青少年課後教育合作夥伴關係獎(PASEsetter Award),他已與來自五個國家的200多所獨立學校合作,並幫助數百名學生申請各類高中。

李皓恩說,全國獨立學校聯盟(National Association of Independent Schools)的數據顯示,亞裔是非公立學校的第二大學生群體。然而,多數中低收入的亞裔家長依舊認為,入讀史岱文森或其他特殊高中是最好的出路。相對地,高收入家庭更願意將孩子送到全國頂尖的私校安多佛菲力普斯學院(Phillips Andover Academy)或菲利普斯埃克塞特學院(Phillips Exeter Academy)。

此外,像航空高中(Aviation High HS)、愛迪生職業和技術教育高中(Thomas Edison CTE)、以及電視和電影職業學院(Academy for Careers in Television and Film)等專業學校,為事實上也學生提供了很好的教育和就業機會,是特殊高中的一個替代方案,部分畢業生甚至能夠馬上獲得高薪職位。

根據他的諮詢經驗,李皓恩發現對於公校,家長們最關心的是地理位置和這些學校如何能帶來成功,而對於私校,家長們則關心是否有財政補助或是孩子是否會受到排擠。他目前也在協助50名學生申請高中,其中他最喜歡的一名學生之一,曾以史岱文森及另一所私校喬特羅斯瑪麗中學(Choate Rosemary Hall)作為唯二的兩所夢校,但是經他的輔導與諮詢,她的夢校清單又添上了幾所,「我給他們建議,幫助他們一起調研、找到興趣,並帶著他們一起參加學校的博覽會,這位學生能夠找到適合她的學校。我知道她肯定會成功的。」

「亞裔聯結」目前正有待非牟利501C3的批准,學生在此可獲免費教育諮詢等支持,並免除申請及考試費用,詳情可諮詢(347)309-5797或參見Instagram帳號aapilinks。