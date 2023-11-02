第二屆越劇折子戲專場演出 本月開鑼

紐約美東越劇團及大紐約日間保健中心將聯合主辦「2023感恩節越劇折子戲專場」。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約美東越劇團及大紐約日間保健中心11月1日宣布，由其聯合主辦的第二屆「2023感恩節越劇折子戲專場」演出將在本月舉辦，回饋華社響應，並促進與繁榮中華戲曲藝術及越劇文化。

藝術總策畫方寶順及邵華勇介紹，去年他們在法拉盛 舉辦了首場越劇折子戲專場演出，得到了社區的熱烈反響及積極反饋，越劇團作為非牟利團體，他們也旨在繼續回饋與服務社區，弘揚越劇藝術。此次除保留「梁祝•十八相送」、「紅樓夢•葬花」等經典曲目外，也將新增不少新劇目及兩位來自外州隸屬不同流派的演員，並將在紐約首次啟用電子屏幕，為觀眾帶來專業的越劇舞台表演。

藝術總監陳新章以及領銜主演陳琴湘表示，越劇團由多位原上海越劇院、浙江小百花越劇團等多個跨劇種和專業的文藝工作者、以及酷愛越劇的票友組成，團內成員平均年齡七旬以上，以愛好結緣，常在老人中心 排練，並願意在退休 後繼續發揮自己的餘熱與專長，第二場專場演出，成員們對於音樂、舞美、燈光、道具製作等亦親力親為，呈現越劇典雅抒情、聲腔清悠、表演真切動人的特色同時，也帶來綜合性的舞台藝術觀覽體驗。

活動由越劇團及大紐約日間保健中心聯合主辦，並得到紐約黃鶴會、美國國際文化藝術總會、鄭杉杉律所、Accord Power、My Slaes LLC、美國紐約中美商會、上海聯誼會、上海總商會、以及法拉盛大聯盟副主席陳熠等支持。