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高中擇校博覽會 皇后區11╱9登場

記者鄭怡嫣╱紐約報導

隨著2024年紐約市高中申請正式展開，皇后區區長理查茲(Donovan Richards)宣布，將於11月9日(周四)下午，在皇后區公所舉辦年度高中擇校博覽會(High School Selection and Awareness Fair)，屆時有24所以上高中代表將介紹各校課程及訊息並與家長交流，歡迎有興趣的家庭報名參加。

理查茲表示，對於許多皇后區的家庭來說，高中申請絕不是一個輕鬆無憂的經歷，通過此次高中擇校博覽會，期望能夠消除家長與學生對於選校的困惑，「如果您的孩子將在2024年入讀高中，我們這一次的博覽會將是不二之選。」

屆時，將有來自皇后區24位以上高中的代表，將與有意申請的學生和家庭交流，介紹各自學校提供的課程和更多信息，其中包括受到華人家長關注的貝賽高中(Bayside HS)、湯森哈里斯高中(Townsend Harris HS)、森林小丘高中(Forest Hills HS)、新城高中(Newtown HS)、皇后區語言研究高中(Queens HS for Language Studies)等。欲查看參與學校的完整列表，請訪問www.queensbp.org/education。

活動將在11月9日晚5時30分至8時30分舉辦，地點在皇后區秋園(Kew Gardens)皇后大道120-55號皇后區公所的馬歇爾文化大廳(Helen Marshall Cultural Center)，想要參與的家庭，請登陸網站www.queensbp.org/RSVP報名登記。

皇后區 紐約市 華人

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