紐約警局 首見華裔父子兵
紐約市警局10月31日誕生第一對華裔警員父子兵，父親在今年6月剛過退休，兒子就在10月升職，並接過和父親號碼相同的警徽；他們感到自豪的同時，表示將持續為社區進行服務。
即將在兩天後滿29歲的華裔警員李健樂(Robert J. Lee)於31日收到兩份大禮，先是在皇后區大學點警察學院的升職典禮上，他晉升為二級警探，和父親李海平(Hoiping Lee)退休時的職位一樣；同時他還得到和父親號碼相同的警徽「2882」，這個警號已經跟隨李海平20多年。
已經當警察六年的李健樂先在九分局工作四年多，隨後在六分局任職至今；他說，很高興能跟從父親的腳步，並開玩笑表示「因為不愛讀書，教師、醫生是不行的了」，但他從小受父親影響，覺得做警察可以感受到助人的快樂，於是將此付諸實現，「我很希望能夠打電話給受害人， 告訴他們『嘿嫌犯抓到了』」。
59歲的李海平毫不諱言，確實從小引導孩子做警察，「這是份很好的工作，但終究是他自己的路，他選擇走我的路，我也很高興」；他介紹，自己八歲從香港來美，自1996年開始在警局服務，但因為感染新冠於今年6月退休，「這個(升職)時間很不錯，我退休了，他(兒子)接上了」。
對於警徽「2882」回到兒子手中，李海平表示很自豪，「華人喜歡『8』，這是我挑這個號碼的原因」，他說將會將自己的經驗和教訓傳給兒子，「我為他打下了基礎，但是他自己也做了很多工作，並要持續努力」；李健樂則表示很高興「警徽回到家族中來，有機會可以傳給下一代」。
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