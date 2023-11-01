安寧療護講座 布碌崙辦五場

富康醫療聯合多間醫療及社區機構在布碌崙華社推動安寜療護。(記者胡聲橋／攝影)

服務華人 社區多年的富康醫療(VNS Health)日前攜手瑪摩利醫院、美國華裔註冊護士協會、松柏之家、華策會布碌崙 分會、壽星花園療養院、班森賀康復及保健中心，以及阿茲海默症關愛服務等機構，舉辦記者會，宣布在華社共同推動安寧療護(Hospice Care)華人社區教育，鼓勵華人以開放的心態探討生命末期的議題，以提升生命末期的生活品質。州參議員曲怡文出席了這次記者會。

富康醫療安寜療護團隊的Samuel Weisblatt醫生說，富康醫療是美國最早提供安寜療護的家庭護理組織之一，目前也是唯一一家可為紐約市五大區的患者提供安寜療護服務的機構。如果醫生認為患者在沒有接受治療的情況下可以生存大約六個月，他們就有資格獲得安寜療護。2022年，富康醫療安寜療護為超過6100名患者提供服務，其中大多數人在自己的家中接受護理。

主辦方富康醫療多元化市場副總裁連雯珊表示，富康醫療最近在華埠舉辦了三場有關安寧療護講座，反應熱烈，於是決定將講座辦到班森賀華人社區。

布碌崙11月有三埸關於安寧療護的講座，分別將於11月3日(周五)上午11至12時在松柏之家班森賀社區服務中心、11月8日(周三)上午11至12時在松柏之家多元化社區服務中心、11月9日(周四)下午1至2時在華策會布碌崙老人中心舉行。12月有兩埸講座，分別將於12月5日(周二)上午10時30分至11時30分在松柏之家羊頭灣中心、12月6日(周三)早10時至11時在富康醫療日落公園 社區中心舉行。詳情請致電富康醫療日落公園社區中心(718) 477-4733。