金鷹護理中心 老人裝扮迎萬聖節

法拉盛的金鷹成人日間護理中心日前舉辦了一場歡樂的節慶活動，老人們精心打扮成各種各樣的角色，如巫婆、魔法師和其他萬聖節主題角色。(記者高雲兒／攝影)

在萬聖節 即將到來之際，法拉盛 的金鷹成人日間護理中心日前舉辦了一場歡樂的節慶活動，老人們精心打扮成各種各樣的角色，如巫婆、魔法師和其他萬聖節主題角色，全力角逐讓人驚艷的造型，還舉行了頒獎典禮。

活動中，75歲的李英化身為一位可愛的巫婆，她表示：「感覺忘記自己的年齡了，即使沒得獎也高興。」80歲的陳雲芝自加入金鷹以來，每年都積極參加這一活動。她笑著說：「每年都有這樣的活動，讓人很幸福、很快活，這個造型也是我先生給我弄的。」活動主持人張二丹特別為了母親特意前來幫忙，她媽媽韓烽是金鷹多年的會員，此次在萬聖節也盡情裝扮了一番。

金鷹成人日間護理中心經理廖Vivian表示，儘管金鷹會舉辦各種節日慶祝活動，但萬聖節更加特別。她說：「這是美國主流節日，讓老人家利用這個節日瘋狂一下，忘記自己年齡，像家裡小孫子一樣搞搞創意，進入另外的境界。」她說，這場活動不僅為老人們帶來樂趣，還讓他們充分體驗了美國文化的多元性。