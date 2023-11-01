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金鷹護理中心 老人裝扮迎萬聖節

記者高雲兒／紐約報導
法拉盛的金鷹成人日間護理中心日前舉辦了一場歡樂的節慶活動，老人們精心打扮成各種各樣的角色，如巫婆、魔法師和其他萬聖節主題角色。(記者高雲兒／攝影)
法拉盛的金鷹成人日間護理中心日前舉辦了一場歡樂的節慶活動，老人們精心打扮成各種各樣的角色，如巫婆、魔法師和其他萬聖節主題角色。(記者高雲兒／攝影)

萬聖節即將到來之際，法拉盛的金鷹成人日間護理中心日前舉辦了一場歡樂的節慶活動，老人們精心打扮成各種各樣的角色，如巫婆、魔法師和其他萬聖節主題角色，全力角逐讓人驚艷的造型，還舉行了頒獎典禮。

活動中，75歲的李英化身為一位可愛的巫婆，她表示：「感覺忘記自己的年齡了，即使沒得獎也高興。」80歲的陳雲芝自加入金鷹以來，每年都積極參加這一活動。她笑著說：「每年都有這樣的活動，讓人很幸福、很快活，這個造型也是我先生給我弄的。」活動主持人張二丹特別為了母親特意前來幫忙，她媽媽韓烽是金鷹多年的會員，此次在萬聖節也盡情裝扮了一番。

金鷹成人日間護理中心經理廖Vivian表示，儘管金鷹會舉辦各種節日慶祝活動，但萬聖節更加特別。她說：「這是美國主流節日，讓老人家利用這個節日瘋狂一下，忘記自己年齡，像家裡小孫子一樣搞搞創意，進入另外的境界。」她說，這場活動不僅為老人們帶來樂趣，還讓他們充分體驗了美國文化的多元性。

眾議員金兌錫也來到現場，為110名老人發放含有糖果、餅乾及面具等的禮包；他還與99歲的長壽老太太合影，表達了對老年人的關愛和尊重，高級顧問楊愛倫則為老人頒獎，甚至還帶他們跳起歡樂的舞蹈；廖Vivian感謝金兌錫多年來為老人政策福利不懈努力，並希望他能夠連任，繼續爭取更多政府經費，以支持老年人的需求。

州眾議員金兌錫也來到現場，為110名老人發放含有糖果、餅乾及面具等的禮包。(主辦...
州眾議員金兌錫也來到現場，為110名老人發放含有糖果、餅乾及面具等的禮包。(主辦方提供)
高級顧問楊愛倫則為老人頒獎，甚至還帶他們跳起歡樂的舞蹈。(記者高雲兒／攝影)
高級顧問楊愛倫則為老人頒獎，甚至還帶他們跳起歡樂的舞蹈。(記者高雲兒／攝影)
金兌錫和楊愛倫與99歲的長壽老太太合影。(主辦方提供)
金兌錫和楊愛倫與99歲的長壽老太太合影。(主辦方提供)

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