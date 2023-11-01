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市警109分局發糖 警民互動同樂

記者鄭怡嫣／紐約報導
109分局連續15年舉辦「奇幻糖果屋」活動。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
109分局連續15年舉辦「奇幻糖果屋」活動。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

市警109分局攜法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)、分局社區委員會及法拉盛大聯盟等，10月31日在警局舉辦「奇幻糖果屋」活動，為社區的小朋友們派發5000多顆糖果，送上歡樂的節日祝福。

這是社區連續15年舉辦萬聖節活動，在新冠疫情兩年後，該活動在去年由戶外回歸室內，今年則吸引數百名小朋友前來，他們在當日身著女巫、超級英雄、木乃伊等各路裝扮，來到109分局討糖(trick or treat)，也有不少孩子身著紐約市警、SWAT特警隊制服或是航天服，與分局警員及合作機構成員等合照互動。

由於109分局局長仍未到位，109分局社區委員會主席菲利皮迪斯(Jerry Filippidis)代發言表示，派糖與孩童互動是109分局每年的萬聖節傳統，今天天氣雖然已有涼意，但很高興看到許多孩子們來此參加活動，希望他們度過一個繽紛愉快的萬聖節日。

華商會首席顧問杜彼得介紹，15年前受自身文化習慣等影響，華人與新移民對警察有抵觸情緒，不願意報案，當初舉辦此活動旨在讓更多民眾及孩子走向警局，了解警察，消除對執法人員的顧忌。109分局轄區範圍廣，在局長上任一年四個月後即又調任的情況下，與基層警員的互動顯十分重要，望此次活動能促進警民之間更好的了解及社區的和諧。

居住在法拉盛的任氏一家表示，兒子今年三歲一個月，自己選了動畫片「睡衣小英雄」(PJ Mask)中最喜歡的角色「貓小子」(Catboy)來裝扮，兒子的幼托中心有宣傳這項活動，自己也每年都來參加。裝扮成一名小小紐約市警的六歲華童Lucas則表示，自己喜歡警察，所以買了道具警服，模仿了警察的扮相，這也是他第一次前來警局參與活動，他的萬聖節日桶中也載滿了糖果與零食。

當日也有不少孩童依傳統挨家挨戶在居民區討糖，例如在北布碌崙(布魯克林)綠點(Greenpoint)的褐石別墅群及皇后區貝賽的214街近53大道處，不少前院都布滿骷髏、墳墓、蝙蝠、蜘蛛、眼球花等恐怖裝飾，屋主們也化身巫婆或戴起巫嘴醫生面具，紛紛為孩子們發糖。

109分局連續15年舉辦「奇幻糖果屋」活動，不少孩子打扮成小警員模樣。(記者鄭怡...
109分局連續15年舉辦「奇幻糖果屋」活動，不少孩子打扮成小警員模樣。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
在北布碌崙(布魯克林)綠點(Greenpoint)的褐石別墅群，不少前院都布滿骷...
在北布碌崙(布魯克林)綠點(Greenpoint)的褐石別墅群，不少前院都布滿骷髏、墳墓、蝙蝠、蜘蛛、眼球花等恐怖裝飾，屋主們也化身巫婆或戴起巫嘴醫生面具，紛紛為孩子們發糖。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
109分局連續15年舉辦「奇幻糖果屋」活動，華人家庭踴躍參加。(記者鄭怡嫣 / ...
109分局連續15年舉辦「奇幻糖果屋」活動，華人家庭踴躍參加。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
在北布碌崙(布魯克林)綠點(Greenpoint)的褐石別墅群，不少前院都布滿骷...
在北布碌崙(布魯克林)綠點(Greenpoint)的褐石別墅群，不少前院都布滿骷髏、墳墓、蝙蝠、蜘蛛、眼球花等恐怖裝飾，屋主們也化身巫婆或戴起巫嘴醫生面具，紛紛為孩子們發糖。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
109分局連續15年舉辦「奇幻糖果屋」活動。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
109分局連續15年舉辦「奇幻糖果屋」活動。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

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