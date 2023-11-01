華埠免費臉部彩繪 歡度萬聖節
由華埠商改區主辦的慶祝萬聖節活動於10月31日在披露街(Pell St)交宰也街(Doyers St)舉辦，吸引了55家商戶踴躍參與。現場活動多元豐富，包括馬戲團表演、各種遊戲抽獎、現場DJ音樂表演，以及免費的臉部彩繪活動，街道上更有攝影師為到訪的民眾捕捉美好時刻，讓行人們留下珍貴記憶。
華埠商改區行政總監陳作舟表示，「早上和下午街道還是冷清的，到了下午人們愈來愈多，孩子們提著南瓜桶來到華埠與家人準備共同慶祝萬聖節。」許多店舖在今天都有一些特別活動，比如店鋪打折、贈送紀念品、送購物袋等等，馬戲團會悄悄出現在宰也街的街角「嚇唬」行人；他希望在目前世界不穩定的狀態下，通過這個節日可以給當地社區民眾帶來歡樂氣氛，留下美好回憶。
現場參加萬聖節活動的紐約大學留學生戴勵晶表示，她非常喜歡華埠此次舉辦的萬聖節活動，認為這次活動為不同文化之間的交流提供了難得的機會，不僅給來自世界各地的遊客和行人帶來了全新的體驗，也讓當地商戶為民眾提供了一個互動交流的平台。「萬聖節的到來讓華埠變得豐富多彩，提高了人們對這裡的關注度，也進一步突顯了中華文化的獨特魅力。」
位於宰也街的老禮品公司的店長丁明明非常感激華埠能夠舉辦有意義的萬聖節活動。她表示，天氣的好轉讓家長和孩子們能夠一起到外面走走，這條街道需要一些人氣來推動發展，在有馬戲團、氣球和音樂的伴隨下，使得商戶和社區居民之間可以進行互動交流，不僅為商戶帶來了生機，也為這條街道增添了更多生機和活力。
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