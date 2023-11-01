華埠免費臉部彩繪 歡度萬聖節

萬聖節免費面部彩繪活動吸引了眾多孩童參與。(記者邢易霖 / 攝影)

由華埠商改區 主辦的慶祝萬聖節 活動於10月31日在披露街(Pell St)交宰也街(Doyers St)舉辦，吸引了55家商戶踴躍參與。現場活動多元豐富，包括馬戲團表演、各種遊戲抽獎、現場DJ音樂表演，以及免費的臉部彩繪活動，街道上更有攝影師為到訪的民眾捕捉美好時刻，讓行人們留下珍貴記憶。

華埠商改區行政總監陳作舟表示，「早上和下午街道還是冷清的，到了下午人們愈來愈多，孩子們提著南瓜桶來到華埠與家人準備共同慶祝萬聖節。」許多店舖在今天都有一些特別活動，比如店鋪打折、贈送紀念品、送購物袋等等，馬戲團會悄悄出現在宰也街的街角「嚇唬」行人；他希望在目前世界不穩定的狀態下，通過這個節日可以給當地社區民眾帶來歡樂氣氛，留下美好回憶。

現場參加萬聖節活動的紐約大學留學生戴勵晶表示，她非常喜歡華埠此次舉辦的萬聖節活動，認為這次活動為不同文化之間的交流提供了難得的機會，不僅給來自世界各地的遊客和行人帶來了全新的體驗，也讓當地商戶為民眾提供了一個互動交流的平台。「萬聖節的到來讓華埠變得豐富多彩，提高了人們對這裡的關注度，也進一步突顯了中華文化的獨特魅力。」