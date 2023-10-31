布碌崙檢察官辦公室證實：霸凌事件 華生家長控罪將撤銷

數百名華裔民眾到布碌崙地檢辦公室前示威抗議。(記者胡聲橋/攝影)

布碌崙 (布魯克林)201初中霸凌 事件後，華裔 家長雷先生遭攻擊受傷又被捕遭控罪，這一案件引起了華裔社區的憤怒，華社先後組織了好幾場示威活動。30日，數百名民代、家長和社區人士到布碌崙地檢辦公室前示威抗議。31日，地檢一名發言人證實，案件中雷姓家長的控罪將很快被撤銷。

地檢辦公室這名發言人說，地檢已決定撤銷對雷先生的所有控罪，而涉嫌登門報復，打傷雷先生的中東裔男子將繼續面對控罪，受到法律的制裁。這名發言人強調，處理案件需要遵循一定的程序，也需要時間，不能說撤銷就立刻撤銷。不過，當問及雷先生的控罪何時會被撤銷，這名發言人說會很快，現在只是時間問題。

市議員紀思庭(Justin Brannan)31日下午1時多發表推文稱，布碌崙地檢蔣莎樂(Eric Gonzalez)將取消對雷先生的指控。推文稱，「在聽取了社區的聲音並仔細審查了這個案件後，布碌崙地檢蔣樂莎將撤銷對雷先生的控罪。感謝布碌崙地檢蔣樂莎先生」。

地檢辦公室這名發言人指出，布碌崙地檢每周處理許多案件，蔣莎樂不會親自介入所有案件，但蔣莎樂從一開始就親自了解這起案件的始末，對這起案件十分重視。在地檢辦公室與議員見面前，蔣莎樂就曾和雷姓家長及其代表律師會晤，當時有5名高級助理檢察官和多名司法人員在場，向他們做出了詳細的解釋，當時也向他們承諾案件將被撤銷。

做出逮捕雷先生決定的是警方，這名發言人說，地檢辦公室是根據警方提供的證據決定對兩人提出控罪。不過，地檢辦公室在審查了所有的警方證據，包括查看了現場的視頻證據後，確定應撤銷對雷先生的指控。值得慶幸的是了，這起案件有詳細的現場視頻，使地檢對整個案件的前後情況都了解得非常清楚。