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新冠、RSV、流感夾擊 醫生教你自保

紐約訊
本期講座由容樂維醫師主講，搭配同步中文口譯。(主辦方提供)
本期講座由容樂維醫師主講，搭配同步中文口譯。(主辦方提供)

隨著秋冬天氣變幻莫測，各種病毒也開始活躍起來。除了新冠肺炎之外，醫師強調，流感和RSV(呼吸道合胞病毒)也不容忽視，瞭解感染症狀、治療及預防方式將有助於您安全地保護自己。

世界日報與紐約長老會皇后醫院(NYPQ)過去三年合作聯手陸續推出線上健康講座影片供讀者免費觀看。今年第四支線上講座「保護自己免受 COVID-19(新冠病毒)、流感和 RSV(呼吸道合胞病毒)感染」已於本月初在世界新聞網(worldjournal.com)及【世界e生活】YouTube官方頻道正式上線，由紐約長老會皇后醫院感染科醫師、愛滋病指定特殊照護中心醫務主任、傳染病專科訓練副主任，同時也是威爾康奈爾醫學院臨床醫學助理的容樂維擔任主講人，並透過同步口譯給予觀眾關於新冠病毒、流感及RSV呼吸道合胞病毒的防範及治療資訊。

根據影片，CDC的數據顯示，COVID-19 病例和住院人數正在上升。不過，更強的免疫力、新冠疫苗、檢測和有效的治療正在幫助人們遠離住院。雖然出現Eris (EG.5) 和Omicron BA.2.86等新的COVID變種，到目前為止沒有任何新的COVID-19症狀。出現症狀可能是感染新冠病毒的徵兆，但也可能意味著可能患有其他病毒感染，例如流感、RSV呼吸道合胞病毒等，因為這些病毒傳播方式類似。

新冠病毒傳染性很強，傳播速度很快。大多數COVID-19感染者症狀較輕，但有些人病情嚴重。流感是一種由流感病毒引起的傳染性呼吸道疾病，它會感染鼻子、喉嚨，有時還會感染肺部。 RSV呼吸道合胞病毒通常會引起輕微的感冒樣症狀。大多數人會在一至兩周內康復，但RSV可能很嚴重，尤其是對嬰兒和老年人。降低感染及其潛在嚴重併發症風險的最佳方法是了解疫苗的更新及定期接種疫苗。採取建議的日常預防措施，洗手並遠離病人，如果你生病了，待在家裡以避免傳播給其他人也很重要。

欲觀看容醫師的健康講座影片，請至網址：bit.ly/2023nypq10，或掃描本文二維碼。觀影完畢後可同時填寫回饋問卷參加抽獎，填妥個人資訊送出後即可抽取$25 Amazon電子禮卡。

紐約長老會皇后醫院感染病科提供優質的住院服務和門診服務。該科治療由微生物（細菌、病毒、真菌或寄生蟲）引起的身體任何部位的疾病。如愛滋病、肺炎、性傳染病、蚊蟲傳疾病、泌尿道感染、B型肝炎、C型肝炎、傷口感染，皮膚感染等。門診中心包括特殊護理中心和門診腸外抗菌治療(OPAT)輸液中心。如需幫助，可致電(718) 670-2530與感染科醫生預約。欲了解更多信息，請聯繫社區健康發展部(718) 670-1178。

紐約長老會皇后醫院(NYPQ)與世界日報為因應疫情，於2020年從社區實體講座改成線上健康講座，連續三年發布總計十數支涵蓋不同健康主題的影片，主題均圍繞在民眾最為關注的日常健康議題及疫情相關資訊，並針對不同的醫學科目作深入解析，獲得讀者及華人社區的廣大迴響，至今已為數以萬計的觀眾提供醫療相關資訊及諮詢管道。

掃描二維碼，觀賞完整健康講座影片。
掃描二維碼，觀賞完整健康講座影片。

流感 紐約長老會皇后醫院 醫學

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