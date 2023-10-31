紐約警察學院畢業典禮 5華人圓夢

五名華裔警校畢業生加入警隊。(記者許君達／攝影)

紐約市 警察學院(New York City Police Academy)30日在曼哈頓麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)舉行新一期警員畢業典禮，共384名畢業生在宣誓後成為紐約市警(NYPD)團隊的新成員，其中包括五名華裔新血。市長亞當斯(Eric Adams)與市警總局局長卡班(Edward Caban)共同出席了典禮。

卡班表示，希望新警察們時刻把代表警察使命的「五字箴言」牢記於心且掛在嘴邊：我能如何幫助你(How Can I Help You)。針對當前紐約警察人力缺乏的現狀，卡班則向畢業生強調，「警方現在比以前的任何時候都更需要你們。」

亞當斯表示，所有市民共同的需求很簡單，就是讓所有孩子都能在一個安全的環境中成長。他說，在這個多元的城市中，讓任何人都能自由地穿著自己的服裝、信仰自己的宗教、說著自己的語言，而不必套著防彈衣出門、不必擔心走在街上被仇恨所淹沒，而這些，正是警察的責任。

本期警校畢業生共380人，其中107人出生在外國，分別來自37個國家，講22種各自的母語。據了解，本期華人 畢業生共五人，有四人出生在中國、一人為美國本土出生，其中至少有三人以國語為母語、兩人精通粵語。

在曼哈頓華埠 茂比利街(Mulberry St.)長大的畢業生伍永康精通國語、粵語和英語，畢業後，他很幸運地被分到了轄區位於華埠的市警五分局。伍永康生於廣東台山，年少時隨親來到紐約，家人在華埠開餐館。他說，印象中，警察對家裡一直照顧有加，有一次他的祖父心臟病發，正是五分局的警員幫忙送院急救，才萬幸保全了生命。正因為這樣一種尊敬和羨慕，讓他長大後也選擇了這條路。伍永康表示，近些年整個社會對於警察沒有以前那麼信任和寬容了，這也許不是一兩個人的力量所能改變的，但他會盡量讓自己做到最好。

24歲的畢業生陳濟銘生於廣州，在不足一歲的時候就被父母帶到美國，在華埠長大。他的父親陳慶文介紹，兒子以前比較內向但很有主意，高中畢業後，還沒上大學，就堅持要去參軍，退役後又選擇了做警察。作為父親，陳慶文表示，他支持孩子的決定。而事實證明，在軍營和警察學校的歷練中，陳濟銘逐漸變得自信、自強、自立，比以前進步了很多。

此外，生於福州的李偉和生於河南的吳冠男也分別被分到了布碌崙(布魯克林)和布朗士區的分局。他們都表示希望能讓自己變成一個橋樑，幫助英文不好的華人更好地與警察溝通。