8旬老人遭推倒受傷 警方緝兇

警方惡意推搡老人的嫌犯照片。(市警提供)

一名83歲的老人近日在曼哈頓 下東城的街道上被惡意推倒後受傷，幸無生命危險。警方日前公布了嫌疑人照片，並向全社會尋求線索。

事件發生於10月14日上午7時53分左右，83歲的男性受害人在下東城格蘭街(Grand St.)545號的Fine Fare超市門外被嫌疑人推倒。據警方介紹，事發時，受害人正在人行道上正常行走，嫌疑人從後方追隨，並擇機使用猛力將老人推倒在地。警方沒有透露受害老人是否為亞裔 。

事發後，老人被送往位於曼哈頓聯合廣場附近的西奈山醫院(Mount Sinai Beth Israel Hospital)緊急救治，經診斷，他的右手臂、左側膝蓋以及頭部有撕裂性傷口，但情況穩定、沒有生命危險。

警方日前根據附近的監控影響公布了嫌疑人的照片。照片顯示，此人為年輕深膚色男性，身高6呎4吋(約193釐米)、體重約175磅，眼睛呈棕色，頭髮為黑色。事發當日，他身著黑色長袖襯衫、深紅色馬甲、紅色長圍巾、深藍色牛仔褲以及紅色運動鞋。肇事後，此人沿格蘭街步行向東逃離。

警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特 上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。