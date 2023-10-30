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無證客非法駕車 史島居民籲嚴打

記者胡聲橋／紐約報導
史島無證客非法駕車問題引起關注，國會眾議員瑪麗奧等多位民代日前致信市府要求嚴查。(瑪麗奧辦公室提供)
史島無證客非法駕車問題引起關注，國會眾議員瑪麗奧等多位民代日前致信市府要求嚴查。(瑪麗奧辦公室提供)

史泰登島近來發生了一系列和無證庇護客有關的非法駕駛事件。包括國會眾議員瑪麗奧(Nicole Mallitoakis)在內的多位當地民代日前致信市府採取行動，遏制無證客非法駕駛現象，恢復民眾的安全感。

瑪麗奧在寫給市長亞當斯(Eric Adams)和市警總局局長卡班(Edward Caban)的一封信中指出，史島無證客非法駕車事件涉及住在狂野大道(Wild Ave)附近兩個賓館庇護所的無證客。瑪麗奧在信中舉例說，8月27日凌晨4時30分左右，一名來自庇護所的無證客駕車撞上了一輛停放的汽車。駕駛肇事車輛者沒有駕照，車輛也沒有正確的註冊信息或車牌。她呼籲市府和市警總局採取行動。

與此同時，史島市議員卡爾(David Carr)、史島區長佛塞拉(Vito Fossella)、州參議員蘭札(Andrew Lanza)和州眾議員萊利(Michael Reilly)等民代在寫給市社會服務局(DSS)局長帕克(Molly Park)的另一封信中，也抱怨了同樣的問題。這些民代要求紐約市社會服務局「必須讓任何住在庇護所並有車輛的居民，要出示駕照、車輛登記、車牌和保險等材料。未能這樣做的人，應將其車輛拖走並扣押」。

特拉維斯市民組織(Travis Civic Organization)就在這兩個庇護所附近，該組織主席、當地居民阿斯皮納利(John Aspinali)表示，8月的撞車事故並非唯一的非法駕駛事件，他經常看到兩個庇護附近停著沒有牌照的汽車，且看到有人開著無牌汽車在附近的26小學接孩子。阿斯皮納利說，「如果他們發生車禍，他們沒有駕照，沒有保險，也沒有人會追究他們的責任，這是我們社區目前正處理的大問題」。

市警總局發言人表示，將在收到瑪麗奧的信後進行審查；市長發言人稱，任何形式的非法活動都不會被容忍，我們將調查這些指控，並在必要時採取執法行動。

庇護 無證客 駕照

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