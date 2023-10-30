曼哈頓地鐵站 老鼠分食影音爆紅

曼哈頓地鐵老鼠分享食物短影音爆紅，眾人嘆「自己得到的愛不如老鼠多」。(TikTok截圖)

老鼠氾濫令不少紐約市民煩惱，甚至市長亞當斯 (Eric Adams)都曾因無法控制自家的老鼠而受過處罰。不過在網路上，紐約的老鼠卻常常成為引爆流量的主角。近日，在社群平台TikTok上，一則有關在曼哈頓地鐵站 中與同伴分享甜甜圈的老鼠的短影音突然爆紅，引來大量轉發和評論，其中多數評論都對老鼠的分享行為表達了讚賞。

在影片中，一只老鼠在軌道中間覓得一個被丟棄的形似甜甜圈或貝果麵包的食物，麵包的直徑幾乎達到老鼠身長的一半，它在拖動麵包時，需要用前肢推動麵包，靠後肢的蹦跳前進，看起來非常費力。這只老鼠在將麵包拖到軌道旁邊的一處空地後，另一只老鼠出現，隨後兩鼠以非常和諧的方式共同開始「享用」這塊麵包。而播主則為這段影像配了一條解說詞，稱「這座城市的部分男人需要補修騎士精神課」。

播主Hittner在受訪時表示，她起初認為老鼠的分享行為有些傻，然而當她與朋友談論人際關係的複雜與在紐約約會的種種不順心後，有感而發，寫出了上面的解說詞。

影片發布於10月25日。截至發稿時，已收到了約62萬7600個點讚、4萬2400個收藏、1萬6300則轉發和2010條評論。老鼠的「暖心」行為令很多評論者感動，更襯托出了很多紐約客在這座都市中的孤獨與疏離感，其中有高讚數評論表示「紐約老鼠的感情生活比我的好」、「他對她比所有男人對我更好」、「老鼠把自己最珍貴的財產分享給同伴，比一些人類都強」，這樣一個簡單的分享行為，甚至讓很多人表示「看哭了」。這則影音下方排名最高的評論表示，「我是紐約老鼠迷」，還有人留言說「我怕老鼠，但這則故事除外」。

Hittner從加州 搬來紐約居住了近五年，她表示，原以為紐約人會討厭老鼠，但看到留言區對老鼠的溫情，「是件有趣的事。」