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豪斯頓社區中心游池 重新開張

記者許君達、邢易霖／紐約報導
豪斯頓社區中心游泳池疫情之後重新開放，眾多華人前往捧場。(記者許君達／攝影)
豪斯頓社區中心游泳池疫情之後重新開放，眾多華人前往捧場。(記者許君達／攝影)

大學睦鄰之家(University Settlement)豪斯頓社區中心(Houston Street Center)近日舉辦多場社區活動，不僅重新開放了中心內的游泳池，也舉辦了參與式預算(Participatory Budgeting)頭腦風暴會議，聆聽長者們對社區預算和建設的提議。

豪斯頓社區中心泳池在2020年3月新冠疫情爆發後，便一直關閉。大學睦鄰之家主任布萊克曼(Adam Blackman)介紹，這是該中心內最後一處恢復使用的設施，標誌著疫情陰影已徹底消散。

目前，經常來參與活動的華人居民約有百餘人，中心會員每次游泳的費用是5元每小時，游泳、水中有氧運動、普拉提、尊巴舞等課程免費。大學睦鄰之家市場與傳播主任Dave Hughes表示，除了游泳池外，中心內的會議室與活動中心也同時重新開放，此外還為8至12年級的學生提供課後班。

住在東村(East Village)的華人燕Eva從十年前開始來這裡參與活動，逐漸通過免費的課程學會了游泳。她表示，與紐約市的戶外公共泳池相比，這裡的條件和衛生條件無疑好得多，而且不受季節限制，所以哪怕需要花一點錢也值得。更重要的是，豪斯頓社區中心的地理位置介於東村和華埠之間，在這裡參與活動，讓她結識了很多講著相同語言的華埠朋友，有些朋友甚至還是從布碌崙(布魯克林)來的。

此外，紐約首次全市範圍的參與式預算項目已進入第二輪「想法生成」階段，大學睦鄰之家豪斯頓社區中心在27日帶領團隊舉辦一場參與式預算頭腦風暴會議，邀請來自不同區域的長者一起探討對社區預算和建設的提議，促進豪斯頓社區中心的服務發展。

豪斯頓社區中心副主任鄭杏惠表示， 社區參與式預算集合了四個不同區域老人中心的長者和會員，不僅有住在華埠的居民，還有一些住在布碌崙(布魯克林)和皇后區的居民，他們經常來這邊參加活動。這一舉措的目的是用他們的想法去實現社區更好的未來發展，並共同討論對未來社區的發展方向，提出建議。活動還為長者們準備了問卷，匯總大家的意見，了解他們內心的期許。中心將會統一所有意見投遞上交，預算結果預計2024年春季公布。

她強調，機構也會繼續努力服務長者，除了近期開放的游泳池，社區中心為迎合老年群體的語言需求，該中心提供中文、粵語、西班牙語和波蘭語等服務，以便與他們更有效地溝通。來自華埠的居民李女士說，自己年近七旬，她認為社區周圍的公園裡可以建造一些老人家可以使用的公共設施，為年長者提供戶外運動的場所。

豪斯頓社區中心在27日帶領團隊舉辦一場參與式預算頭腦風暴會議，聆聽長者們對社區預...
豪斯頓社區中心在27日帶領團隊舉辦一場參與式預算頭腦風暴會議，聆聽長者們對社區預算和建設的提議。(記者邢易霖／攝影)
豪斯頓社區中心在27日帶領團隊舉辦一場參與式預算頭腦風暴會議，聆聽長者們對社區預...
豪斯頓社區中心在27日帶領團隊舉辦一場參與式預算頭腦風暴會議，聆聽長者們對社區預算和建設的提議。(記者邢易霖 / 攝影)

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