我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「不給糖就搗蛋」能玩到幾歲？ 青少年也想玩

地產投資／Airbnb、紐約市5招可和解

黃敏儀提案 公園禁菸擴大至附近人行道

記者胡聲橋╱紐約報導
市議員黃敏儀提案，擬禁止在公園周圍人行道吸菸。(市議會提供)
市議員黃敏儀提案，擬禁止在公園周圍人行道吸菸。(市議會提供)

皇后區市議員黃敏儀上周提案，擬要求將現有的公園禁菸令擴大到毗鄰公園綠地的所有人行道，初犯者將被罰款50元，一年內再犯者罰款200元。

紐約市的公園禁菸令於2011年簽署成為法律，黃敏儀稱，她之所以推出這一提案，是因為她的辦公室接到許多投訴，說有人在當地公園和遊樂場外的長椅和其他地方吸食大麻和香菸。雖然禁止在公園吸菸是一項非常好的公共衛生政策，但因為公園的空間是開放的，在公園外的長椅或人行道上吸菸，煙霧會飄進公園，影響在公園活動的人，因此，有必要將禁令擴大到緊鄰公園的人行道。

這項議案還得到了其他民代支持，市議員葉格(Kalman Yeger)說，他同意任何人都不應在公園內或公園附近吸菸，也贊成這項法案。不過，他認為市政府應首先將打擊困擾紐約市的「猖獗」的非法吸毒現象作為優先事項，包括在公園內或公園附近吸毒的癮君子。葉格說，紐約市必須先解決在公園等公共場所吸毒的問題，然後再解決在人行道上吸電子香菸的問題。

紐約前市長彭博(Bloomberg)於2011年2月簽署了禁菸令，紐約全市所有公園、海灘以及廣場等公共場所全部禁止吸菸。根據這項法案，所有在相關公共場所違規吸菸者，將被處以50元的罰款。紐約州府也於2012年2月公布禁菸令，禁止民眾在紐約州的公園、海灘、體育館、古跡等公共場所吸菸。

紐約市 紐約州 大麻

上一則

紐約通勤平均40.7分鐘 全美最差

下一則

無證客危機 布碌崙兩黨市議員候選人政見趨同

延伸閱讀

紐約在全國最差通勤名單中排名第一

紐約在全國最差通勤名單中排名第一
紐約法拉盛取締擺攤 打擊無證商販

紐約法拉盛取締擺攤 打擊無證商販
紐約法拉盛噪音擾人 成全市311熱線最多投訴地區

紐約法拉盛噪音擾人 成全市311熱線最多投訴地區
馬修派瑞多年吸毒導致腸破 裝人工肛門曾喊「本該一命嗚呼」

馬修派瑞多年吸毒導致腸破 裝人工肛門曾喊「本該一命嗚呼」

熱門新聞

馬女士與騙子的對話。(馬女士提供)

維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了

2023-10-22 12:15
波羅園一家中餐館日前被搶劫。(激增顏潔恩/攝影)

紐約中餐館還沒營業就被搶 華人老闆遭拳毆

2023-10-26 12:07
在奧克拉荷馬市開妓院的江峰涉嫌人口販運，24日在紐約市被逮捕。(奧克拉荷馬緝毒局提供)

紐約華男奧克拉荷馬州開妓院 服務大麻種植場 遭逮捕

2023-10-26 17:43
普立茲獎得主阮越清。(美聯社資料照)

亞裔普立茲獎得主挺巴勒斯坦 稱活動遭紐約猶太組織取消

2023-10-22 13:26
皇后區為全國最火租房地段，圖為新型公寓林立的皇后區長島市。(本報檔案照)

報告：紐約皇后區為全國最火租房地段

2023-10-28 09:40
槍擊案事發現場，槍手開槍場面。(讀者提供)

布碌崙8大道附近發生群毆槍擊案 兩人受傷

2023-10-22 18:40

超人氣

更多 >
廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2

廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2
3生肖女最旺夫：屬兔耐心相伴 這生肖打扮漂亮贏面子

3生肖女最旺夫：屬兔耐心相伴 這生肖打扮漂亮贏面子
釣魚手法被破解？「鐵鉤近在嘴邊」牠大口吃餌卻不上鉤

釣魚手法被破解？「鐵鉤近在嘴邊」牠大口吃餌卻不上鉤
章子怡斷開汪峰真實原因曝光 葛斯齊全說了

章子怡斷開汪峰真實原因曝光 葛斯齊全說了
同等對待？拜登也改採「聽訓」座位安排會見王毅

同等對待？拜登也改採「聽訓」座位安排會見王毅