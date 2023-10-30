黃敏儀提案 公園禁菸擴大至附近人行道

市議員黃敏儀提案，擬禁止在公園周圍人行道吸菸。(市議會提供)

皇后區市議員黃敏儀上周提案，擬要求將現有的公園禁菸令擴大到毗鄰公園綠地的所有人行道，初犯者將被罰款50元，一年內再犯者罰款200元。

紐約市 的公園禁菸令於2011年簽署成為法律，黃敏儀稱，她之所以推出這一提案，是因為她的辦公室接到許多投訴，說有人在當地公園和遊樂場外的長椅和其他地方吸食大麻 和香菸。雖然禁止在公園吸菸是一項非常好的公共衛生政策，但因為公園的空間是開放的，在公園外的長椅或人行道上吸菸，煙霧會飄進公園，影響在公園活動的人，因此，有必要將禁令擴大到緊鄰公園的人行道。

這項議案還得到了其他民代支持，市議員葉格(Kalman Yeger)說，他同意任何人都不應在公園內或公園附近吸菸，也贊成這項法案。不過，他認為市政府應首先將打擊困擾紐約市的「猖獗」的非法吸毒現象作為優先事項，包括在公園內或公園附近吸毒的癮君子。葉格說，紐約市必須先解決在公園等公共場所吸毒的問題，然後再解決在人行道上吸電子香菸的問題。

紐約前市長彭博(Bloomberg)於2011年2月簽署了禁菸令，紐約全市所有公園、海灘以及廣場等公共場所全部禁止吸菸。根據這項法案，所有在相關公共場所違規吸菸者，將被處以50元的罰款。紐約州 府也於2012年2月公布禁菸令，禁止民眾在紐約州的公園、海灘、體育館、古跡等公共場所吸菸。