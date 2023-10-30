無證客危機 布碌崙兩黨市議員候選人政見趨同

無證客危機成為市議員選舉重要話題。(路透)

民意調查顯示，如何處理無證客 的問題已經成為今年市議會選舉中最為選民關注的問題之一，將近60%的紐約選民同意市長亞當斯(Eric Adams)的評估，認為無證客危機將「摧毀」紐約市。而在今年多場備受關注的市議員競選對決中，兩黨對與無證客的態度已經趨同，但民主黨 一方遭遇的壓力更大。

新畫的布碌崙(布魯克林)第47區市由兩名現任市議員角逐，其中民主黨候選人紀思庭(Justin Brannan)基本讚同市長的處理方法，呼籲聯邦和州政府提供更多資源、敦促暫停庇護 權法，他還指責共和黨利用種族歧視來調動民眾的情緒；而此前從民主黨轉投共和黨的李凱健(Ari Kagan)則批評亞當斯對危機的處理方法，認為目前的政策是錯誤的，對紐約人和移民都是不人道的。他說他自己就是移民，他沒有妖魔化任何人。

雖然紀思庭和李凱健都支持暫停庇護權法，同時也反對將庇護所擴建到選區，但兩人之間的唇槍舌劍也日趨激烈，甚至個人化。李健指責紀思庭為首的市議會財政委員會在無證客上亂花錢，而紀思庭說，現在共和黨很容易，只要指指點點，說無證客是個問題，是場危機就行了，但提不出任何解決辦法。

布碌崙第43區民主黨候選人莊文怡認為，紐約無法無限制地接收無證客，紐約接收無證客的能力現在已經接近飽和。如果為了接受無證客而削減預算，那就會降低普通紐約市民的資源占有率。莊文怡表示，從聯邦層面講，加強對邊境的控制是最重要的，也是當務之急。

而該選區共和黨候選人譚瑩瑩反對在社區設立新庇護所，她認為對庇護所措施的調整不會奏效。譚瑩瑩認為，市長亞當斯無法靠一己之力解決這個危機，聯邦政府必須介入。她支持將抵達紐約市的無證客重新安置到紐約州和全國各地。但無論如何，必須找到幫助這些人的方法。

在皇后區第19市議員選區，民主黨候選人艾維樂(Tony Avella)支持對無證客採取更強硬的措施，他批評市長亞當斯的政策，認為美國應該暫停接收所有移民，他還認為應就無證客問題，起訴德州和佛州。19區現任共和黨市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)據說與市長關係融洽，但她也批評紐約市的庇護政策是「瘋狂和悲慘」的。