無證客危機 布碌崙兩黨市議員候選人政見趨同
民意調查顯示，如何處理無證客的問題已經成為今年市議會選舉中最為選民關注的問題之一，將近60%的紐約選民同意市長亞當斯(Eric Adams)的評估，認為無證客危機將「摧毀」紐約市。而在今年多場備受關注的市議員競選對決中，兩黨對與無證客的態度已經趨同，但民主黨一方遭遇的壓力更大。
新畫的布碌崙(布魯克林)第47區市由兩名現任市議員角逐，其中民主黨候選人紀思庭(Justin Brannan)基本讚同市長的處理方法，呼籲聯邦和州政府提供更多資源、敦促暫停庇護權法，他還指責共和黨利用種族歧視來調動民眾的情緒；而此前從民主黨轉投共和黨的李凱健(Ari Kagan)則批評亞當斯對危機的處理方法，認為目前的政策是錯誤的，對紐約人和移民都是不人道的。他說他自己就是移民，他沒有妖魔化任何人。
雖然紀思庭和李凱健都支持暫停庇護權法，同時也反對將庇護所擴建到選區，但兩人之間的唇槍舌劍也日趨激烈，甚至個人化。李健指責紀思庭為首的市議會財政委員會在無證客上亂花錢，而紀思庭說，現在共和黨很容易，只要指指點點，說無證客是個問題，是場危機就行了，但提不出任何解決辦法。
布碌崙第43區民主黨候選人莊文怡認為，紐約無法無限制地接收無證客，紐約接收無證客的能力現在已經接近飽和。如果為了接受無證客而削減預算，那就會降低普通紐約市民的資源占有率。莊文怡表示，從聯邦層面講，加強對邊境的控制是最重要的，也是當務之急。
而該選區共和黨候選人譚瑩瑩反對在社區設立新庇護所，她認為對庇護所措施的調整不會奏效。譚瑩瑩認為，市長亞當斯無法靠一己之力解決這個危機，聯邦政府必須介入。她支持將抵達紐約市的無證客重新安置到紐約州和全國各地。但無論如何，必須找到幫助這些人的方法。
在皇后區第19市議員選區，民主黨候選人艾維樂(Tony Avella)支持對無證客採取更強硬的措施，他批評市長亞當斯的政策，認為美國應該暫停接收所有移民，他還認為應就無證客問題，起訴德州和佛州。19區現任共和黨市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)據說與市長關係融洽，但她也批評紐約市的庇護政策是「瘋狂和悲慘」的。
到目前為止，市議員選舉提前投票的第二天已經結束，五大區兩天共錄得選票1萬5700張，其中曼哈頓4851張，布朗士區1653張，布碌崙4008張，皇后區4215張，史泰登島973張。
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