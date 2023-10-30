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地產投資／Airbnb、紐約市5招可和解

紐約通勤平均40.7分鐘 全美最差

記者邢易霖╱紐約報導
研究顯示，紐約是美國通勤最差的城市，位列全國第一，平均通勤時間40.7分鐘。(記者和釗宇╱攝影)
研究顯示，紐約是美國通勤最差的城市，位列全國第一，平均通勤時間40.7分鐘。(記者和釗宇╱攝影)

在紐約往返通勤一直是一場噩夢，根據一項新研究表明，紐約是美國通勤最差的城市，位列全美第一，平均通勤時間40.7分鐘，領先第二名芝加哥和第三名費城超過6分鐘。 

盡管疫情後在家辦公和混合工作模式的人數有所增加，但紐約市居民每天都要面對交通挑戰，通勤時間已接近疫情前的水平。根據美國人口普查局的數據，2022年與2021年相比，居家辦公的人數減少了320萬，這導致平時上班的通勤時間持續增長。

最近，大都會運輸署(MTA)發布了一份為期20年的需求評估報告，旨在重建這個有著百年歷史的地鐵系統。該報告指出，改造交通基礎設施老化、應對氣候變化和滿足不斷增長的乘客需求是當前面臨的主要挑戰。不久前，紐約市經歷了因天氣原因導致美國鐵路(Amtrak)和MTA地鐵停運的事件，數百名乘客被困在一輛失靈的J型列車上，火車站被淹沒等問題頻發，與此同時，犯罪和道路事故也屢見不鮮。

據報告表示，另一方面，紐約市堵車費仍未解決，間接導致居民通勤成本繼續上升，紐約市高昂的停車費以及有限的停車位也給居民帶來了不小的經濟壓力。從10月開始，紐約市一些街區的停車收費標準提高了20%。雖然擁堵費明年才會開始生效，但伴隨著通勤費用的上漲，一系列政策的規定是否會對上班族產生任何阻礙是值得探討和關注的問題。

紐約市 地鐵 疫情

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