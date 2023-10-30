初心善行大悲願寺 舉辦祈福法會

為慶祝國曆10月29日「佛定放生日」，及農曆9月19日南無觀世音菩薩法緣日，位於紐約的初心善行大悲願寺於29日上午在法拉盛御庭酒店舉辦大悲懺法會，並於當天下午舉辦放生法會，近一千中外民眾到場參與祈福。(記者高雲兒╱攝影)

為慶祝國曆10月29日「佛定放生日」，及農曆9月19日南無觀世音菩薩法緣日，位於紐約的初心善行大悲願寺於29日上午在法拉盛 御庭酒店舉辦大悲懺法會，並於當天下午舉辦放生法會，近一千中外民眾到場參與祈福。

法會由世界佛教總部副主席釋證達教尊主法，與會大眾在釋證達教尊的帶領下，共同祈請南無觀世音菩薩慈悲護佑，祈願世界和平，風調雨順，國泰民安，五穀豐登，消災免難；釋證達教尊表示，「根據『大悲心陀羅尼經』的記載，持誦大悲咒不但能消除罪障、遠離病難，也有助於修行成佛之道。此是由於大悲之王南無觀世音菩薩施以無畏，令得眾生無始無明煩惱及五蘊所染的磨難，內身心、外緣起集聚諸障、痛苦不順。」

作為法會舉辦地的御庭酒店，其老闆李通也是佛教徒，他表示法會在他的餐廳舉辦非常榮幸；不少外族裔信眾反映感受到了南無觀世音菩薩的加持，來自長島 的Greg Barones表示，國會對世界最高佛教領袖Ｈ.Ｈ.第三世多杰羌佛的佛教地位非常肯定，2018年5月15日，美國在第三世多杰羌佛的生辰升國旗祝壽致敬，且華盛頓郵政總局還特別為H.H.第三世多杰羌佛世界佛教教皇發行限量版的紀念郵票。