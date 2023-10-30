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「謝謝馬修派瑞帶來的歡笑」劇迷在「六人行」紐約公寓外獻花致意

初心善行大悲願寺 舉辦祈福法會

記者高雲兒╱紐約報導
為慶祝國曆10月29日「佛定放生日」，及農曆9月19日南無觀世音菩薩法緣日，位於紐約的初心善行大悲願寺於29日上午在法拉盛御庭酒店舉辦大悲懺法會，並於當天下午舉辦放生法會，近一千中外民眾到場參與祈福。(記者高雲兒╱攝影)
為慶祝國曆10月29日「佛定放生日」，及農曆9月19日南無觀世音菩薩法緣日，位於紐約的初心善行大悲願寺於29日上午在法拉盛御庭酒店舉辦大悲懺法會，並於當天下午舉辦放生法會，近一千中外民眾到場參與祈福。(記者高雲兒╱攝影)

為慶祝國曆10月29日「佛定放生日」，及農曆9月19日南無觀世音菩薩法緣日，位於紐約的初心善行大悲願寺於29日上午在法拉盛御庭酒店舉辦大悲懺法會，並於當天下午舉辦放生法會，近一千中外民眾到場參與祈福。

法會由世界佛教總部副主席釋證達教尊主法，與會大眾在釋證達教尊的帶領下，共同祈請南無觀世音菩薩慈悲護佑，祈願世界和平，風調雨順，國泰民安，五穀豐登，消災免難；釋證達教尊表示，「根據『大悲心陀羅尼經』的記載，持誦大悲咒不但能消除罪障、遠離病難，也有助於修行成佛之道。此是由於大悲之王南無觀世音菩薩施以無畏，令得眾生無始無明煩惱及五蘊所染的磨難，內身心、外緣起集聚諸障、痛苦不順。」

作為法會舉辦地的御庭酒店，其老闆李通也是佛教徒，他表示法會在他的餐廳舉辦非常榮幸；不少外族裔信眾反映感受到了南無觀世音菩薩的加持，來自長島的Greg Barones表示，國會對世界最高佛教領袖Ｈ.Ｈ.第三世多杰羌佛的佛教地位非常肯定，2018年5月15日，美國在第三世多杰羌佛的生辰升國旗祝壽致敬，且華盛頓郵政總局還特別為H.H.第三世多杰羌佛世界佛教教皇發行限量版的紀念郵票。

下午，釋證達教尊帶領大眾在搭船出海放生，並說「當眾生有危難的時候，我們要去救度他們，不殺生而行放生，由於因果的關係，所感得的善業果報自然會讓人增福壽、免災難，病痛痊癒。」市長特別顧問兼亞裔事務總監鄭祺蓉、紐約市議員黃敏儀、聯合國網合集團主席林啟樵等出席本次祈福活動。

法會由世界佛教總部副主席釋證達教尊主法，與會大眾在釋證達教尊的帶領下，共同祈請南...
法會由世界佛教總部副主席釋證達教尊主法，與會大眾在釋證達教尊的帶領下，共同祈請南無觀世音菩薩慈悲護佑，祈願世界和平，風調雨順，國泰民安，五穀豐登，消災免難。(記者高雲兒／攝影)
下午，釋證達教尊帶領大眾在搭船出海放生，並說「當眾生有危難的時候，我們要去救度他...
下午，釋證達教尊帶領大眾在搭船出海放生，並說「當眾生有危難的時候，我們要去救度他們，不殺生而行放生，由於因果的關係，所感得的善業果報自然會讓人增福壽、免災難，病痛痊癒。」(主辦方提供)
紐約市長辦公室亞裔主任鄭祺蓉、紐約市議員黃敏儀、聯合國網合集團主席林啟樵等出席本...
紐約市長辦公室亞裔主任鄭祺蓉、紐約市議員黃敏儀、聯合國網合集團主席林啟樵等出席本次祈福活動。(記者高雲兒╱攝影)
來自長島的Greg Barones(中)表示，國會對世界最高佛教領袖Ｈ.Ｈ.第三...
來自長島的Greg Barones(中)表示，國會對世界最高佛教領袖Ｈ.Ｈ.第三世多杰羌佛的佛教地位非常肯定；作為法會舉辦地的御庭酒店，其老闆李通(右)也是佛教徒，他表示法會在他的餐廳舉辦非常榮幸。(記者高雲兒╱攝影)
為慶祝國曆10月29日「佛定放生日」，及農曆9月19日南無觀世音菩薩法緣日，位於...
為慶祝國曆10月29日「佛定放生日」，及農曆9月19日南無觀世音菩薩法緣日，位於紐約的初心善行大悲願寺於29日上午在法拉盛御庭酒店舉辦大悲懺法會，並於當天下午舉辦放生法會，近一千中外民眾到場參與祈福。(記者高雲兒╱攝影)
下午，釋證達教尊帶領大眾在搭船出海放生，並說「當眾生有危難的時候，我們要去救度他...
下午，釋證達教尊帶領大眾在搭船出海放生，並說「當眾生有危難的時候，我們要去救度他們，不殺生而行放生，由於因果的關係，所感得的善業果報自然會讓人增福壽、免災難，病痛痊癒。」(主辦方提供)

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