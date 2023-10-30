華人交通運輸協會 法拉盛辦年會晚宴

「國際華人交通運輸協會」美國東北區分會在法拉盛喜來登酒店召開年會。(記者邢易霖 / 攝影)

「國際華人 交通運輸協會」美國東北區分會日前在法拉盛 喜來登酒店召開2023年會和晚宴。據介紹，今年的年會主要將探討可持續、智能和有彈性的交通系統和基礎設施，以及回顧往年歷程，發表對未來交通運輸的發展做出改進方向。

國際華人交通運輸協會是於1988年在華府成立的華人交通運輸專業组織，會員包括海峽兩岸及世界各地的成員，並在各地成立分會，紐約地區於1994年成立美國東北區分會。

「國際華人交通運輸協會」美國東北區分會任萬鈞表示，今年的年會將重點放在智能發展領域，會議邀請五位專家就此主題進行專題報告，並針對公共工程領域展開深入的交流討論。他指出，華裔 青年在規畫結構設計領域的參與相對較少，期待未來能有更多華裔年輕人加入到這個部門的工程建設中，並希望通過協會平台激勵更多年輕一代踏入此領域，發揮他們的潛力和創意。

曾任國際華人交通運輸協會總會會長的前市府主任城市規畫師鄭向元表示，該協會美國東北區分會是一個融合了來自大紐約地區以及新澤西地區的華人交通運輸專業人士、政府官員以及學者教授的組織。協會定期舉辦研討會，不僅在美國進行專業交流，更在台灣、大陸等地區提供交通運輸方面的協助和合作。