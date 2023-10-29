紐約市警對決華網隊 辦網球友誼賽

市警網球隊與紐約華人網球協會隊辦友誼賽。(華人網球協會提供)

經過數個月的協商安排，紐約市 警察局網球協會隊與紐約華人 網球協會(CATSNY)隊的友誼賽在皇后區 康寧漢網球場舉行，通過這場體育賽事，雙方進行了很好的互動，賽後大家一起到附近中餐館慶祝。

市警網球隊領隊兼教練王Leon(Leon Wong)表示，警局很支持員工成立各種運動隊，警局的網球協會成立於2019年，包括政府其它執法部門，現有25名球員，分別在全市各區服務。

王Leon說，因各人有不同的工作時間，平時很難聚在一起，因此上級對這場與社區的友誼賽相當重視，特別為參加的球員放假一日。球隊明年的目標是為社區提供免費網球課程，擴大與社區的互動。

比賽雙方在當日各派出13男一女共14名運動員，進行分組雙打比賽，每組輪流賽五輪，最後以勝績多的一方獲勝。

根據賽前雙方互換的參賽名單，警隊兵強馬壯，球員都是青壯年，他們在美國網球協會的評級在3.5至5.0，5.0為接近業餘選手的頂級。

華人網協隊除了一位20多歲的外援和一位80後，打主力的都是50多及60多歲的老將，最年長的一位已超70歲，評級在3.5-4.5之間。

網球比賽講究知己知彼，排兵布陣，但這是雙方第一次比賽，平時大家亦不認識，賽前華網隊不少球員認為是勝算不大，大家是抱著友誼賽的心態來赴約，共同促成這一美事。球賽進行了三個多小時，最後結果是在35場比賽中，華網隊以23勝、四平、八負的，取得了整個友誼賽的勝利。

華網董事Charlie Chiu的分析，華人網球協會這些老將馳騁網壇數十年，雖然沒有接受過專業訓練，但賽場經驗、心理抗壓和臨場應變能力並不輸警隊，而且野路子還各有幾手。「公園比賽，場地破爛，四面干擾，各種類型的對手，都見怪不怪了。」

Charlie Chiu說，儘管隊員們年老體弱，速度體力技術不如人，但都有一股牛皮糖的精神，慢慢跟警隊磨，減少失誤，以多磨慢打求穩戰術正好能打亂對方的兇狠快速節奏，到最終獲勝亦證明了這一點。「雖然比賽是友誼第一，比賽第二，但對華網這些打了數十年球的球迷，這場比賽一定會令他們樂上很長時間。」