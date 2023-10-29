日落公園青木墓園 迎亡靈節辦特色活動

青木墓園每年邀請一名西語裔藝術家為亡靈節慶祝進行創作。(取自青木墓園官網)

布碌崙 (布魯克林)日落公園 的青木墓園(Greenwood Cemetery)將於11月1日(周三)，展開西語裔傳統節日亡靈節(Day of the Dead)慶祝活動；除一系列藝術活動外，也鼓勵民眾觀賞亡靈節相關藝術作品，歡迎大家積極參與。

亡靈節是墨西哥 、拉丁美洲的傳統節日，每年的11月1日至2日，墨西哥不分男女老少都會參加致敬去世家人的儀式；他們相信這一天死去的人將重返人間，與摯愛的人通過美食、音樂、舞蹈重聚，屆時隨處可見經過裝飾的靈壇(Ofrenda)擺滿醒目的萬壽菊，在墨西哥文化中，這意味著將吸引靈魂來到靈壇上，獲取屬於他們的貢品。

青木墓園每年邀請一位藝術家，為當地人創建一個「社區祭壇」，起到共同哀悼和紀念死者的作用，今年由來自本地的藝術家Cinthya Santos-Briones，帶來名為「米克特蘭」(Mictlán)的藝術作品；據她表示，這幅作品參考了阿茲特克神話中對地獄的詮釋，而米克特蘭是靈魂根據死因踏入永生世界的四個地方之一。

來自墨西哥圖蘭辛戈(Tulancingo)的她，也在創作過程中注入自家慶祝亡靈節的傳統習性；她表示，透過廣泛的研究創作了這部作品，也因而有機會接觸到前西班牙和殖民文化的相關資訊，「這些與死亡相關的圖像跨越了領土和時間的邊界。」

這幅作品將從即日起至11月19日(周日)在青木墓園內的Historic Chapel展出，而在11月初的亡靈節中也有特別展出的機會，屆時民眾也能在現場體驗手工藝品創作、舞蹈和音樂文化表演、墨西哥美食等；活動將於11月1日(周三)舉行，時間是下午4時至7時，若逢雨天則在隔日的11月2日舉行，入場免費，地址是布碌崙25街500號。