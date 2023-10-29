法拉盛抓擺攤 打擊無證商販
市警和市府機構針對法拉盛長期存在的無證商販在28日開展了執法行動，他們集中清理緬街及三福大道的無證商販，沒收違規人員的物品並開出罰單。
根據目擊者，市衛生局和市警局在當日下午4時左右出現在法拉盛街頭，展開了規模不小的清查行動，現場可看到多輛警車及警員。數十個街販的售賣產品遭到收繳，路邊陸續出現市政部門卡車，裝載沒收物品。此外，有照卻違規的商販也被納入整頓範圍，並按照指定畫區重擺攤位。
據了解，這些街販長期在緬街人行道上擺攤，根據規定，一張許可證僅限擺設一個攤位。然而，有的商販據信用一張執照擺了五六張桌子，售賣不同的產品，包括鞋子、首飾、中草藥、床上用品和家用廚具等。
根據市民爆料，不少人認為執法部門在處理無證街販問題時應該更加合理地規畫商販的擺放位置，明確範圍。此外，此前市府曾分配了73個攤位區域給這些商販，但許多商販認為分配的區域距主街道較遠，生意不好，因此他們仍在緬街鬧市擺攤。
法拉盛當地的水果店家也表達了對此問題的困擾。他們表示，西語裔的無證街販以非常低的價格出售水果，一盒草莓僅售二元，這對正規商戶的經營造成了影響，無證販賣者不需納稅，因此可以以更低的價格銷售。這樣的情況既不合理也不合法，希望未來得到具體的規範和解決方案。
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