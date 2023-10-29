法拉盛抓擺攤 打擊無證商販

有執照的商販也被納入整頓範圍，並要求其按照指定區域重新擺放攤位。(讀者提供)

市警和市府機構針對法拉盛 長期存在的無證商販在28日開展了執法行動，他們集中清理緬街及三福大道的無證商販，沒收違規人員的物品並開出罰單。

根據目擊者，市衛生局和市警局在當日下午4時左右出現在法拉盛街頭，展開了規模不小的清查行動，現場可看到多輛警車及警員。數十個街販的售賣產品遭到收繳，路邊陸續出現市政部門卡車，裝載沒收物品。此外，有照卻違規的商販也被納入整頓範圍，並按照指定畫區重擺攤位。

據了解，這些街販長期在緬街人行道上擺攤，根據規定，一張許可證僅限擺設一個攤位。然而，有的商販據信用一張執照擺了五六張桌子，售賣不同的產品，包括鞋子、首飾、中草藥、床上用品和家用廚具等。

根據市民爆料，不少人認為執法部門在處理無證街販問題時應該更加合理地規畫商販的擺放位置，明確範圍。此外，此前市府曾分配了73個攤位區域給這些商販，但許多商販認為分配的區域距主街道較遠，生意不好，因此他們仍在緬街鬧市擺攤。