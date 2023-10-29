我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人逃亡＋坐牢16年 60多歲開餐廳獲必比登

「傾一城之花，只為送一人」 李克強故居湧入哀悼民眾

法拉盛抓擺攤 打擊無證商販

記者邢易霖 / 紐約報導
有執照的商販也被納入整頓範圍，並要求其按照指定區域重新擺放攤位。(讀者提供)
有執照的商販也被納入整頓範圍，並要求其按照指定區域重新擺放攤位。(讀者提供)

市警和市府機構針對法拉盛長期存在的無證商販在28日開展了執法行動，他們集中清理緬街及三福大道的無證商販，沒收違規人員的物品並開出罰單。

根據目擊者，市衛生局和市警局在當日下午4時左右出現在法拉盛街頭，展開了規模不小的清查行動，現場可看到多輛警車及警員。數十個街販的售賣產品遭到收繳，路邊陸續出現市政部門卡車，裝載沒收物品。此外，有照卻違規的商販也被納入整頓範圍，並按照指定畫區重擺攤位。

據了解，這些街販長期在緬街人行道上擺攤，根據規定，一張許可證僅限擺設一個攤位。然而，有的商販據信用一張執照擺了五六張桌子，售賣不同的產品，包括鞋子、首飾、中草藥、床上用品和家用廚具等。

根據市民爆料，不少人認為執法部門在處理無證街販問題時應該更加合理地規畫商販的擺放位置，明確範圍。此外，此前市府曾分配了73個攤位區域給這些商販，但許多商販認為分配的區域距主街道較遠，生意不好，因此他們仍在緬街鬧市擺攤。

法拉盛當地的水果店家也表達了對此問題的困擾。他們表示，西語裔的無證街販以非常低的價格出售水果，一盒草莓僅售二元，這對正規商戶的經營造成了影響，無證販賣者不需納稅，因此可以以更低的價格銷售。這樣的情況既不合理也不合法，希望未來得到具體的規範和解決方案。

法拉盛華人超市由於在店鋪外私自搭建白色帳篷被執法人員警告。(讀者提供)
法拉盛華人超市由於在店鋪外私自搭建白色帳篷被執法人員警告。(讀者提供)
市警突襲法拉盛緬街，打擊無證商販。(讀者提供)
市警突襲法拉盛緬街，打擊無證商販。(讀者提供)
執法部門沒收無證商販的商品。(讀者提供)
執法部門沒收無證商販的商品。(讀者提供)

法拉盛

上一則

萬聖節將至 華人家庭採購忙

下一則

提前投票首日 周末略顯冷清 亞裔候選人帶動華人參與率

延伸閱讀

法拉盛雞欄 創業50週年 消費$35即送新鮮土雞蛋一打

法拉盛雞欄 創業50週年 消費$35即送新鮮土雞蛋一打
黃敏儀訪世報：致力提高法拉盛生活品質

黃敏儀訪世報：致力提高法拉盛生活品質
3不明男子在法拉盛開槍數次 鄰近兒童中心 居民憂心

3不明男子在法拉盛開槍數次 鄰近兒童中心 居民憂心
紐約法拉盛3男開槍數次 附近有兒童中心 引居民擔憂

紐約法拉盛3男開槍數次 附近有兒童中心 引居民擔憂

熱門新聞

馬女士與騙子的對話。(馬女士提供)

維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了

2023-10-22 12:15
波羅園一家中餐館日前被搶劫。(激增顏潔恩/攝影)

紐約中餐館還沒營業就被搶 華人老闆遭拳毆

2023-10-26 12:07
在奧克拉荷馬市開妓院的江峰涉嫌人口販運，24日在紐約市被逮捕。(奧克拉荷馬緝毒局提供)

紐約華男奧克拉荷馬州開妓院 服務大麻種植場 遭逮捕

2023-10-26 17:43
普立茲獎得主阮越清。(美聯社資料照)

亞裔普立茲獎得主挺巴勒斯坦 稱活動遭紐約猶太組織取消

2023-10-22 13:26
皇后區為全國最火租房地段，圖為新型公寓林立的皇后區長島市。(本報檔案照)

報告：紐約皇后區為全國最火租房地段

2023-10-28 09:40
紐約市府已通知數千位無證客的60天庇護所居住期限已到，但其中一半已重新申請入住。(美聯社)

紐約市無證客限住庇護所60天…半數再度申請入住

2023-10-22 12:31

超人氣

更多 >
「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲

「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲
湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字

湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字
真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…

真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…
中美直飛客運航班增至每周70班 關係改善訊號現

中美直飛客運航班增至每周70班 關係改善訊號現
婚變？陳曉染金髮 懶理外界傳言

婚變？陳曉染金髮 懶理外界傳言