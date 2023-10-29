世報紅藍卡講座 介紹醫保政策變化

社區民眾踴躍參與，會議現場爆滿。(記者邢易霖╱攝影)

由世界日報主辦、第一保健(Healthfirst)贊助的2024年「紅藍卡 開放投保期(Annul Election Period, 簡稱AEP)」介紹會於28日在法拉盛喜來登飯店舉辦，向民眾科普醫療保險 政策的新變化，使他們在瞭解傳統紅藍卡和其優勢計畫的基礎上，選擇更符合個人健康狀況的計畫。介紹會現場還設有醫療保險攤位，為210位到場民眾答疑解惑。

世界日報業務部總經理黎冠中表示，AEP是紅藍卡持有者選擇未來一年醫療保險的最重要時期，有很多民眾不清楚當前新出的規定，他們需要用這段時間去選擇符合健康狀況的計畫以及做一些個人財務上的準備。而透過介紹會，則可幫助民眾了解各項計畫的差異，而現場也有專業的保險顧問為民眾解答疑惑，介紹他們相關的政策。

第一保健亞裔市場總監司徒麗鳴(Prinnie Szeto)表示，此次舉辦教育性的講座，是因為每一年人們會產生很多使用問題，特別是新的紅藍卡政策出台以後，許多民眾不知道應該做哪些準備，是繼續選擇市府的傳統的紅藍卡，還是挑選另外的紅藍卡優勢計畫，社區的民眾也都想了解新政策和藥物費用上的改變，活動是專門為這些有需求的民眾所特別設計。

前社安局社區聯絡員黃玉霞在現場為民眾開展投保講座，並向民眾普及2024年紅藍卡的最新信息，她介紹，從2024年1月1日開始，如果受益人有紅藍卡藥物承保，並且藥物費用達到8000元，則無需支付自付款或共同保險；至2024年底，受益人仍然可以在美國的任何地點，包括自己的家中，獲得遠程醫療服務，此後則必須在位於鄉村地區的辦公室或醫療機構才能獲得大多數遠程醫療服務；從明年1月1日開始，如需要心理健康 護理，紅藍卡將承保醫院、社區心理健康中心和其他地點提供的強化門診計畫服務。